Pronostici Bundesliga 12a giornata. Per questo turno del campionato di calcio tedesco (al via già venerdì sera) vi proponiamo una DOPPIA @2.32 di quota come FREE PICK sulle partite di Lipsia-Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund.

Pronostici Bundesliga 12a giornata: FREE PICK con doppio Over

Vuole continuare la risalita il Lipsia che, dopo 4 risultati utili consecutivi, ospita un Bayer Leverkusen che si trova in cattive acque con soli 9 punti. Le aspirine hanno una difesa colabrodo ma sanno offrire anche buone prove offensive e tra campionato e Champions arrivano da 5 Over 2.5 consecutivi. Anche il Lipsia ha segnato 4 Over di fila dopo il 3-2 di Champions sul Real e il 3-3 in campionato contro l’Augusta. L’unico problema è la quota bassina @1.53 di massima.

Dopo il 5-0 rifilato allo Stoccarda, il Borussia Dortmund sarà impegnato nel match d’alta quota in casa dell’Eintracht Francoforte in un altra sfida in cui i gol non dovrebbero mancare. Nel doppio scontro dello scorso anno abbiamo visto la bellezza di 12 gol. Anche qui l’Over si gioca sotto @1.60.

Come FREE PICK consigliamo proprio il doppio OVER 2.5 in quota @2.32.

Pronostici Bundesliga 12a giornata: le altre partite da non perdere

Werder Brema-Hertha Berlino è l’anticipo del venerdì della 12a giornata di Bundesliga. In palio punti pesanti per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda. Particolare pressione sul Werner reduce da 2 sconfitte ma favorito @2.05 per il ritorno alla vittoria (anche se la quota sta salendo e il mercato sembra premiare gli ospiti.

Sabato il Bayern Monaco va a caccia del sorpasso in vetta all’Union Berlino ospitando il Magonza, che fin qui sta facendo bene e si trova al 6° posto con 18 punti.

Domenica scende in campo l’attuale capolista, l’Union Berlino, che ospita un Borussia Monchengladbach contro cui non ha mai perso negli ultimi 4 match: 2 vittorie negli ultimi 2 incroci e altrettanti pareggi nelle gare precedenti.

Tutte le partite e le quote del campionato di calcio tedesco

