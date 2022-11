Pronostici Bundesliga 15a giornata al via da venerdì con l’anticipo Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund che è anche la FREE PICK che abbiamo scelto per questa giornata. Nel fine settimana si continua col resto delle partite del campionato di calcio in Germania.

Pronostici Bundesliga 14a giornata: FREE PICK Monchengladbach-Dortmund

La 15a giornata di Bundesliga si apre con l’anticipo di venerdì sera Borussia Monchengladbach-Borussia Dortmund. Non ci sono pareggi negli ultimi 21 scontri ufficiali tra le due formazioni, con 14 vittorie giallonere negli ultimi 16 incroci.

Anche di recente in campionato la X manca da 5 giornate per il Monchengladbach. Questa volta al Borussia-Park potrebbe essere l’occasione giusta di vedere la X. Prendiamo un cippino (stake basso) sul PAREGGIO @4.00 volte la posta.

Pronostici Bundesliga 14a giornata: le partite da non perdere

Sabato attenzione a Werder Brema-Lipsia, che mette in palio punti importanti in chiave Champions League. Lipsia in ripresa con 3 vittorie di fila mentre col Werner dopo 2 successi si è fermato nel turno infrasettimanale. Precedenti favorevoli al Lipsia che non ha mai perso nelle ultime 5 sfide col Werner (4 vittorie, 1 pari).

Il Bayern Monaco capolista, invece, farà visita al fanalino di coda Schalke 04, che nel turno infrasettimanale ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale battendo il Magonza.

Magonza che a sua volta ospiterà domenica l’Eintracht, quarta forza del campionato tedesco (4 successi negli ultimi 5 turni). I padroni di casa hanno perso le ultime 3 partite concedendo 10 gol. L’attacco della squadra di Francoforte potrebbe fare la differenza.

Chiuderà il programma lo scontro diretto per il 2° posto tra Friburgo-Union Berlino: nelle ultime due stagioni, nessuna vittoria per i padroni di casa, 2 pareggi e altrettanti successi per la formazione della capitale.

Tutte le partite e le quote sul calcio tedesco

