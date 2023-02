Pronostici Bundesliga 19a giornata. Da venerdì torna il campionato di calcio tedesco. Il big match di questo turno è Borussia Dortmund-Friburgo ma come FREE PICK ci concentriamo su Union Berlino-Magonza.

Pronostici Bundesliga 19a giornata: le prime partite in programma

La 19° giornata del campionato di calcio tedesco inizia venerdì sera dalla WWK Arena con l’anticipo Augusta-Bayer Leverkusen. Entrambe arrivano da una sconfitta e a sorpresa il Bayer aveva perso anche in casa all’andata contro l’Augusta (1-2).

Al sabato il grosso delle partite. Citiamo Colonia-RB Lipsia con gli ospiti che sono al 3° posto e arrivano da 2 vittorie che mantengono il Lipsia in corsa per il titolo, a -1 dal Union Berlino e a -2 dal Bayer. Prima c’è da superare la trasferta di Colonia, e la quota ospite è in salita sopra @2.

Borussia Dortmund-Friburgo è il big match di giornata tra 4° contro 5°, due formazioni appaiate a 34 punti. Il Borussia con 3 vittorie di fila ha raggiunto il Friburgo che nello stesso arco di tempo è andato in altalena con 1 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. All’andata 3-1 del Borussia in trasferta. La squadra di Dortmund ha vinto le ultime 2 sfide contro il Friburgo segnando 8 gol.

Pronostici Bundesliga 19a giornata: le partite di domenica

Alle 15:30 si gioca Stoccarda-Werder Brema. Il Werner ha interrotto la lunga striscia perdente col 2-1 sul Wolfsburg e mantiene il centro della classifica mentre lo Stoccarda non vince da 4 turni (2 sconfitte e 2 pareggi) ed è pericolosamente vicino alla zona retrocessione. All’andata 2-2 a Brema.

Il turno sarà chiuso alle ore 17:30 dalla Volkswagen Arena con Wolfsburg-Bayern Monaco. Il Bayern rimane al comando, ma ha visto il proprio vantaggio erodersi ad un solo punticino nelle ultime 3 partite in cui la squadra di Monaco ha sofferto di pareggite con 3 X. Un pareggio anche in questa trasferta paga fino @4.50 volte la posta. Il Wolfsburg ha interrotto una striscia vincente nell’ultima sconfitta a Brema, ma rimane in rincorsa verso la zona Europa. All’andata a Monaco 2-0 per il Bayer.

FREE PICK: Union Berlino-Magonza

Union Berlino-Magonza. Qui la quota dei padroni di casa è in calo sotto @2 per una squadra che arriva da 3 vittorie di fila e vuole completare il podio contro un Magonza che però lo scorso turno ha rifilato 5 gol al Bochum. All’andata scialbo 0-0, questa volta potremmo vedere qualche rete in più, anche perchè il Magonza ha tenuto una sola vola la porta inviolata nelle ultime sei trasferte di campionato (1 vittoria, 1 pareggio, 4 sconfitte) mentre l’Union Berlin ha una media di 2,13 gol a partita in casa.

L’Union ha infatti uno dei migliori rendimenti interni di tutta Europa visto che in campionato allo Stadion An der Alten Försterei ha 10 vittorie e 4 pareggi, ed è ancora imbattuta (non perde qui una partita di campionato dallo scorso febbraio). Il Magonza tende a partire forte (per la seconda partita consecutiva in campionato si è portata in vantaggio nei primi due minuti di gioco ma in Bundesliga l’Union Berlin non ha subìto gol in una partita casalinga tra la fine del primo tempo ed il 75° minuto di gioco. Prendiamo la VITTORIA UNION BERLINO @2.00.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.