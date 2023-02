Pronostici Bundesliga 20a giornata. Vediamo le sfide del fine settimana di calcio tedesco col big match al vertice, Lipsia-Union Berlino, anche se la nostra free pick si concentra su Friburgo-Stoccarda.

Pronostici Bundesliga 20a giornata: le sfide da non perdere

È Schalke 04-Wolfsburg il match che anticipa la 20a giornata di Bundesliga, che vede la capolista Bayern Monaco scendere in campo sabato in casa contro il Bochum per provare ad allungare sulle dirette inseguitrici.

Il Borussia Dortmund va a caccia del 5° successo di fila contro un Werder Brema che è in risalita (2 successi di fila), mentre il Friburgo ha la possibilità di rientrare nella lotta Champions ospitando lo Stoccarda (terzultimo).

Il big match del sabato è però la sfida d’alta quota tra Lipsia-Union Berlino, rispettivamente quarta e seconda forza del campionato tedesco: in caso di vittoria, la formazione di casa aggancerebbe gli ospiti a 39 e vendicherebbe il 2-1 rimediato all’andata (quinto precedente di fila in cui entrambe le squadre sono andate in gol).

Pronostici Bundesliga 20a giornata: programma completo

Schalke 04-Wolfsburg (10.02. 20:30)

Bayern-Bochum (11.02. 15:30)

Brema-Dortmund (11.02. 15:30)

Friburgo-Stoccarda (11.02. 15:30)

Hoffenheim-Leverkusen (11.02. 15:30)

Magonza-Augusta (11.02. 15:30)

RB Lipsia-Union Berlino (11.02. 18:30)

Hertha-Monchengladbach (12.02. 15:30)

Colonia-Francoforte (12.02. 17:30)

FREE PICK: Friburgo-Stoccarda

Il Friburgo deve riscattare il pesante 1-5 subito a Dortmund, per una squadra che dopo un ottima prima parte di stagione, sta pericolosamente calando con 1 sola vittoria nelle ultime 4 giornate, e ora si trova al 6° e ultimo posto valido per l’Europa.

Allo Stoccarda non manca la motivazione visto che attualmente sarebbe retrocessa dopo le ultime 2 sconfitte (non vince in campionato da 5 turni.

All’andata in trasferta 1-0 del Friburgo, 4° vittoria consecutiva nei precedenti contro lo Stoccarda. In casa il Friburgo ha un ottimo rendimento (6-2-1 con 16 gol segnati e solo 7 incassati) mentre lo Stoccarda fuori non ha mai vinto (0-4-5, 10 gol segnati e 21 subiti). Prendiamo la VITTORIA FRIBURGO @1.85.

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.