Pronostici Bundesliga 21a giornata. Le analisi del prossimo turno del campionato di calcio tedesco, concentrandoci su Wolfsburg-RB Lipsia su cui si concentra la nostra FREE PICK in Germania.

Pronostici Bundesliga 21a giornata: le sfide più interessanti

Augusta-Hoffenheim apre venerdì sera la 21a giornata di Bundesliga, ma è sabato che scende in campo la capolista Bayern, che fa visita al Borussia Monchengladbach, che all’andata ha fermato i bavaresi sull’1-1.

Dopo il successo sullo Stoccarda, il Friburgo ha la possibilità di allungare la striscia positiva ospitando il Bochum, mentre proverà a rientrare nella lotta per il vertice il Lipsia, che non vince da due turni e fa visita al Wolfsburg.

Domenica l’Union Berlino, seconda forza del campionato tedesco con 42 punti, ha sulla carta un turno agevole contro il fanalino di coda Schalke 04, che però non perde da tre turni (altrettanti pareggi).

Potrebbe pagare le fatiche di Champions, invece, il Borussia Dortmund, impegnato in casa contro l’Hertha terzultimo in classifica.

Pronostici Bundesliga 21a giornata: programma completo

Augusta-Hoffenheim (17.02. 20:30)

Bochum-Friburgo (18.02. 15:30)

Monchengladbach-Bayern (18.02. 15:30)

Stoccarda-Colonia (18.02. 15:30)

Wolfsburg-RB Lipsia (18.02. 15:30)

Francoforte-Brema (18.02. 18:30)

Union Berlino-Schalke (19.02. 15:30)

Dortmund-Hertha (19.02. 17:30)

Leverkusen-Magonza (19.02. 19:30)

FREE PICK: Wolfsburg-Lipsia

Per la FREE PICK di questo turno ci concentriamo sulla sfida della Volkswagen Arena tra Wolfsburg-Lipsia. Momento difficile per gli ospiti che hanno da gestire anche qualche assenza di troppo, e con 1 solo punto nelle ultime 2 giornati stanno calando pericolosamente. Proprio il Wolfsburg rincorre la zona Europa a 30 punti, 5 in meno del Lipsia, ma anche i Lupi dopo 2 sconfitte in campionato, non sono andati oltre lo 0-0 sul campo del fanalino di coda Schalke.

All’andata 2-0 netto del Lipsia in casa contro il Wolfsburg. Appoggiamo la squadra della Red Bull anche in questa trasferta, ma prendiamo la linea asian handicap per un mezzo rimborso in caso di pareggio con LIPSIA -0.25 (AH) @1.89.

