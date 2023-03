Pronostici Bundesliga 23a giornata. Venerdì in Germania si parte col botto, con un anticipo di lusso Borussia Dortmund-RB Lipsia. Si continuerà nel fine settimana, vediamo le sfide più interessanti dal 3 al 5 marzo 2023. FREE PICK su Stoccarda-Bayern Monaco.

Pronostici Bundesliga 23a giornata: le sfide da non perdere in Germania

La 23a giornata di Bundesliga prende il via subito con un big match, quello tra Borussia Dortmund, attualmente in vetta a pari punti con il Bayern a quota 46, e il Lipsia, che con due vittorie consecutive è salito al 4° posto a quota 42. L’obiettivo dei gialloneri è quello di scattare in solitaria in attesa della risposta dei bavaresi, impegnati sabato in casa di uno Stoccarda che ha disperatamente bisogno di punti salvezza.

Dopo aver perso nettamente lo scontro diretto contro i campioni, l’Union Berlino proverà a risollevarsi ospitando un ostico Colonia, seppure reduce da 2 ko di seguito. Il Friburgo (5° a quota 41 punti), prossimo avversario della Juventus in Europa League, se la vedrà in trasferta contro il Borussia Monchengladbach.

Pronostici Bundesliga 23a giornata: Programma completo e Quote

Dortmund-RB Lipsia (03.03. 20:30)

Augusta-Brema (04.03. 15:30)

Bochum-Schalke (04.03. 15:30)

Magonza-Hoffenheim (04.03. 15:30)

Monchengladbach-Friburgo (04.03. 15:30)

Union Berlino-Colonia (04.03. 15:30)

Stoccarda-Bayern (04.03. 18:30)

Leverkusen-Hertha (05.03. 15:30)

Wolfsburg-Francoforte (05.03. 17:30)

FREE PICK: Stoccarda-Bayern Monaco

Turno sulla carta agevole per il Bayern Monaco che gioca in trasferta a Stoccarda che veleggia pericolosamente a 19 punti in 15° posizione, con 4 sconfitte nelle ultime 5. Lo Stoccarda è alla pari con Hoffenheim e Bochum (solo lo Schalke fa peggio con 16 punti ma è in striscia positiva), quindi si sta giocando la salvezza.

I bavaresi al momento sono in testa, ma la sensazione è che quest’anno dovranno sudarsela, quindi ogni vittoria non è scontata, come abbiamo visto, ed è importante. Noi crediamo comunque negli ospiti e giochiamo un handicap asiatico (bet365) come FREE PICK; andremo in cassa se il Bayer vincerà con 2+ gol di margine mentre nel caso di vittoria di misura mezzo rimborso con BAYERN MONACO -1.25 (AH) @1.85.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.