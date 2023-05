La lotta per il titolo ha visto nell’ultima giornata il sorpasso del Bayern Monaco ai danni del Borussia Dortmund, penalizzato da una scelta arbitrale sbagliata, che a fine partita ha ammesso l’errore.

I due anticipi di venerdì sera

La giornata comincia con due partite il venerdì sera alle 20.30. Anticipa il Bayer Leverkusen perchè impegnato nella semifinale di Europa League contro la Roma nella prossima settimana. Ospita il Colonia, quasi salvo a meno di ribaltamenti miracolosi, ed hanno la possibilità con una vittoria di rinsaldare il sesto posto. La squadra di casa è imbattuta dal 19 febbraio, da quel momento tra campionato e coppa 10 vittorie e 4 pareggi.

Nell’altra sfida il Magonza proverà a smorzare la rincorsa alla salvezza dello Schalke 04. Gli ospiti in trasferta non hanno un ruolino da poter vantare con solo 8 punti in 14 incontri e solo 7 goal segnati. Vengono dalla vittoria in casa in rimonta contro il Werder Brema, mentre nell’ultima sconfitta pesante per il Magonza che ha chiuso una striscia di 10 risultati consecutivi.

Werder Brema – Bayern Monaco e le altre sfide di sabato

Thomas Tuchel ed il suo Bayern Monaco andranno a Brema in una sfida che era di vertice sul finire degli anni 80. Per farvi capire l’andazzo, l’ultima vittoria del Werder Brema negli scontri diretti è datata settembre 2008. I bavaresi non sono al massimo della condizione, ma il Werder Brema sembra aver tirato i remi in barca, dopo un buon avvio di stagione, ed ha il peggior rendimento casalingo di tutta la Bundesliga.

Union Berlino è attesa in casa dell’Augusta per una sfida con obiettivi diversi. Per i biancorossi una vittoria significherebbe tantissimo, visto che è in programma allo stesso orario Friburgo-Lipsia, scontro diretto delle due squadre che lottano insieme ai berlinesi per gli ultimi due posti in Champions League.

Stagione da non ricordare per il Monchengladbach che ospita un redivivo Bochum in piena lotta salvezza. Discorso simile per l’Eintracht Francoforte, in trasferta ad Hoffenheim. Ultimissima spiagga per l’Hertha Berlino in casa contro la quart’ultima Stoccarda. Se non dovesse arrivare la vittoria i berlinesi sarebbero la prima squadra retrocessa, non matematicamente ma quasi.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Borussia Dortmund – Wolsfburg chiude il programma

I gialloneri giocheranno conoscendo il risultato del Bayern Monaco. Devono riscattare la prestazione opaca di Bochum, dopo sono stati pure penalizzati dall’evidente errore arbitrale, ammesso solo a fine partita. Il Wolfsburg, nonostante le quote offerte dai bookmakers, è un avversario tutt’altro che comodo in piena lotta per l’ultimo posto valido in Europa. In trasferta ha il terzo ruolino di marcia migliore, insieme proprio al Borussia Dortmund, e viene da due vittorie consecutive.