Pronostico Bundesliga 32a giornata. In Germania questo fine settimana si gioca il big match Union Berlino-Friburgo ma la nostra free pick si concentra su Borussia Dortmund-Monchengladbach.

Pronostico Bundesliga 32a giornata: le partite da non perdere

Il Bayern Monaco, capolista con 65 punti, reduce da 2 vittorie consecutive e con il miglior attacco del campionato (83 reti), sa di non potersi permettere passi falsi, in casa, contro lo Schalke, solamente a +2 dalla zona retrocessione ma capace di vincere 3 delle ultime 4 partite disputate in Bundesliga.

Scontro diretto per la prossima Champions League tra Union Berlino-Friburgo, entrambe a 56 punti ed entrambe reduci da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato, rispettivamente contro Augusta e Lipsia.

Il Lipsia, che con 57 punti vuole conservare la terza posizione, conquistata anche grazie alle 4 vittorie nelle ultime 5 partite, se la vedrà in casa con il Werder Brema, 12° con 35 punti e reduce da 2 sconfitte consecutive.

Pronostico Bundesliga 32a giornata: programma completo e quote

PROGRAMMA 32a GIORNATA BUNDESLIGA

Colonia-Hertha (12.05. 20:30)

Bayern Monaco-Schalke (13.05. 15:30)

Bochum-Augusta (13.05. 15:30)

Francoforte-Magonza (13.05. 15:30)

Union Berlino-Friburgo (13.05. 15:30)

Wolfsburg-Hoffenheim (13.05. 15:30)

Borussia Dortmund-Monchengladbach (13.05. 18:30)

Stoccarda-Bayer Leverkusen (14.05. 15:30)

RB Lipsia-Werder Brema (14.05. 17:30)

FREE PICK: Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach

Il Borussia Dortmund non può fare calcoli, deve vincere e sperare in un passo falso del Bayern che al momento è avanti un punto. I gialloneri arrivano dal 6-0 con cui hanno regolato il Wolfsbur. Nessuno ha il rendimento interno del Dortmund (13-1-1 con 48 gol segnati e 13 subiti).

Stagione senza acuti del Monchengladbach a centro classifica con 39 punti, dopo essere tornata alla vittoria (2-0 sul Bochum) dopo 1 pareggio e 2 sconfitte. Il rendimento esterno è stato il vero problema che non ha permesso al Monchengladbach di giocare per l’Europa (1-6-9 con 15 gol segnati e 30 subiti).

All’andata il Monchengladbach ha vinto 4-2 contro il Dortmund, ma nell’ultimo viaggio alla Signal Iduna Park, lo scorso anno, perse con un tennistico 0.-6. Favoriamo i padroni di casa e un altra partita ricca di gol, che di solito non mancano mai quando si sfidano i due Borussia, quindi come free pick consigliamo la COMBO 1+OVER 2.5 @1.50.