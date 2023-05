Pronostico Bundesliga 33a giornata. In Germania continua il testa a testa per il campionato tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, con questi ultimi impegnati nella trasferta di Augsburg mentre il Bayern ospita il Lipsia nel big match tra 1° e 3° in classifica. Occhio anche a Friburgo-Wolfsburg che si giocano le ultime posizione per l’Europa.

Pronostico Bundesliga 33a giornata: analisi delle partite

Dopo l’interessante anticipo Friburgo-Wolfsburg che apre la 33° giornata di Bundesliga di cui parliamo dopo in free pick, sabato si continua con il grosso dei match in Germania, come al solito.

L’ultimo piazzamento Champions è attualmente occupato dall’Union Berlino, a 59 punti, impegnato questo weekend sul campo dell’Hoffenheim, a 32 punti e solamente a +2 dalla zona retrocessione. Gli uomini di Urs Fischer sono in forma e si presentano a questa sfida reduci dal successo per 4-2 in casa con il Friburgo.

Sfida di alta classifica quella che vede affrontarsi Bayern Monaco-Lipsia, sabato alle 18:30. I bavaresi, primi con 68 punti, si presentano a questo incontro galvanizzati dalle 3 vittorie consecutive in Bundesliga, così come gli ospiti, che però occupano la terza posizione, con 60 punti. Bavaresi nettamente favoriti come vedremo dopo nella comparazione delle migliori quote 1X2 su questo big match.

Il Borussia Bortmund, secondo a 67 punti e impegnato sul campo dell’Augusta, non sembra però avere alcuna intenzione di abbandonare il sogno di diventare campione di Germania: la squadra di Edin Terzić, infatti, sta attraversando un buon momento di forma, come dimostrano i 6 risultati utili consecutivi in campionato (4 vittorie e 2 pareggi).

Pronostico Bundesliga 33a giornata: programma completo e quote

33a GIORNATA BUNDESLIGA

Friburgo-Wolfsburg (19.05. 20:30)

Brema-Colonia (20.05. 15:30)

Hertha-Bochum (20.05. 15:30)

Hoffenheim-Union Berlino (20.05. 15:30)

Schalke-Francoforte (20.05. 15:30)

Bayern Monaco-RB Lipsia (20.05. 18:30)

Magonza-Stoccarda (21.05. 15:30)

Augusta-Borussia Dortmund (21.05. 17:30)

Leverkusen-Monchengladbach (21.05. 19:30)

FREE PICK: Friburgo-Wolfsburg

Friburgo-Wolfsburg è l’anticipo della 33° giornata ed è anche una sfida molto interessante tra 5° e 6° in classifica, le ultime posizioni valide per l’Europa. Il Friburgo è avanti 7 punti ma è più in crisi (arriva da 2 sconfitte con 5 gol incassati) mentre il Wolfsburg ha vinto 3 delle ultime 4 partite, ma deve guardarsi alle spalle visto che rimane a pari punti col Leverkusen.

L’unica sconfitta recente del Wolfsburg è stato l’umiliante 0-6 a Dortmund, e stranamente un tennistico 6-0 è anche il risultato dell’andata con cui hanno abbattuto a sorpresa il Friburgo. I lupi arrivano da 4 Over consecutivi e nelle partite del Wolfsburg vediamo 3.1 gol totali di media. 2.8 invece le reti totali registrate nelle partite stagionali del Friburgo. 3 Over anche negli ultimi 4 precedenti tra queste formazioni, andiamo con OVER 2.5 @1.73.

