Pronostico Bundesliga 34a giornata. Ultimo atto del campionato di calcio tedesco, in Germania tutte le squadre sono in campo sabato 27 maggio in contemporanea alle 15:30. Il Borussia Dortmund è ad un passo dal laurearsi campione di Germania.

Pronostico Bundesliga 34a giornata: Borussia e Bayern si giocano il titolo

I riflettori della 34° ed ultima giornata di Bundesliga saranno puntati sulle due gare che decideranno il titolo in Germania, ovvero quelle della capolista Borussia Dortmund e del Bayern Monaco. I gialloneri, dopo il sorpasso effettuato sui campioni di Germania nel turno precedente, saranno di scena al Signal Iduna Park contro il Magonza, formazione che non ha più nulla da chiedere alla propria stagione, non potendo più centrare la zona Europa. Insomma, il pronostico pende tutto dalla parte della squadra di Terzic, che ha vinto la sfida dell’andata in trasferta per 1-2 contro questo avversario, e contro il quale non ha mai perso negli ultimi 5 incroci, vincendo sempre nei 4 più recenti.

Dovrà vincere e sperare in un risultato favorevole da Dortmund, invece, il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, che farà visita ad un’altra squadra sulla carta ormai in vacanza, ovvero il Colonia. I padroni di casa sono salvi da tempo e in una posizione di classifica in cui non possono ambire a nulla, anche se non perdono da 3 turni (2 vittorie e un pari) e all’andata hanno fermato i bavaresi sull’1-1 all’Allianz Arena di Monaco.

Pronostico Bundesliga 34a giornata: le altre partite da non perdere

Sicuro ormai del terzo posto e della partecipazione alla prossima Champions League il Lipsia, che ospita uno Schalke 04 attualmente penultimo, ma che deve vincere e augurarsi altri risultati favorevoli per sperare ancora nella salvezza, dopo il pari per 2-2 in casa contro il Francoforte.

Il quarto posto, invece, se lo giocano a distanza Union Berlino e Friburgo, appaiate a 59 punti. La formazione della capitale ospita un Werder Brema salvo, che nelle ultime quattro partite ha messo insieme solo un punto (3 sconfitte e un pareggio) e contro il quale l’Union ha vinto tutti e 4 i precedenti più recenti. Il Friburgo, tornato alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, se la vedrà invece in trasferta contro l’Eintracht Francoforte, avversaria sicuramente più ostica. All’andata, la sfida tra queste due squadra, disputata nel mese di gennaio, si è conclusa con il punteggio di 1-1.

Il Wolfsburg, che insegue il Leverkusen ad una sola lunghezza per la 6° ed ultima piazza buona per l’Europa, ha perso 2 volte negli ultimi 3 turni, ma sulla carta ha un impegno agevole contro l’Hertha Berlino, già da tempo retrocesso in Bundesliga 2.

Sfida salvezza tra Stoccarda-Hoffenheim, distanziate di 3 punti in favore degli ospiti e a cui basterebbe anche un pareggio. Negli ultimi 6 incroci tra queste due formazioni, il pareggio si è verificato 3 volte (una vittoria Hoffenheim e 2 Stoccarda nei restanti incontri).

A rischio anche l’Augusta, che ha solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e fa visita ad un Borussia Monchengladbach che dall’alto dei suoi 40 punti è ormai con la testa in vacanza, anche se nel turno precedente ha fermato sul 2-2 il Bayer Leverkusen.

Pronostico Bundesliga 34a giornata: programma completo e quote

34a GIORNATA BUNDESLIGA

Bochum-Bayer Leverkusen (27.05. 15:30)

Colonia-Bayern Monaco (27.05. 15:30)

Borussia Dortmund-Magonza (27.05. 15:30)

Francoforte-Friburgo (27.05. 15:30)

Borussia Monchengladbach-Augusta (27.05. 15:30)

RB Lipsia-Schalke 04 (27.05. 15:30)

Stoccarda-Hoffenheim (27.05. 15:30)

Union Berlino-Brema (27.05. 15:30)

Wolfsburg-Hertha Berlino (27.05. 15:30)

FREE PICK: Bochum-Bayer Leverkusen

Il Bayer Leverkusen, eliminato in semifinale di Europa League dalla Roma, deve difendere il 6° posto e la qualificazione alla prossima Conference League in casa del Bochum, che a sua volta è terzultimo con 32 punti e può ancora salvarsi. I rossoneri vengono da 3 pareggi e una sconfitta negli ultimi 4 turni, ragion per cui dovranno scendere in campo per invertire la rotta e cancellare anche la cocente delusione europea.

Favoriamo comunque gli ospiti per una quota al raddoppio. 2-0 all’andata a Leverkusen per il Bayer che conta 1 pareggio e 2 vittorie nei precedenti più recenti contro il Bochum. Andiamo con l’Asian handicap che trovate su Bet365 con LEVERKUSEN -0.25 (AH) @1.75, ovvero mezzo rimborso in caso di pareggio.

