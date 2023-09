Pronostici Bundesliga 2023-24 3a giornata. Al momento abbiamo sempre incassato le free pick del campionato tedesco (3 su 3), andiamo per il poker concentrandoci su Hoffenheim-Wolfsburg, ma vediamo anche le analisi delle altre partite e il programma completo della 3° giornata del campionato di calcio in Germania.

Pronostici Bundesliga 2023-24 3a giornata: le partite da non perdere

Ad aprire il weekend della 3° giornata di Bundesliga è il Borussia Dortmund (4 punti in due gare) che venerdì sarà impegnato tra le mura amiche contro l’Heidenheim, formazione neopromossa che è ferma al palo con 0 punti. L’unico precedente tra queste due formazioni è un’amichevole del 2014, vinta dai gialloneri per 4-3.

Tra le sfide in programma sabato il Bayer Leverkusen vuole proseguire la sua corsa a punteggio pieno contro la matricola Darmstadt, dopo aver battuto Lipsia e Borussia Monchengladbach. Vuole continuare a stupire anche il Wolfsburg che, dopo aver collezionato 6 punti nei primi due turni, fa visita ad un Hoffenheim che deve inevitabilmente muovere la classifica dopo le due sconfitte iniziali.

Sfida verità per il Friburgo, altra compagine a quota 6, che farà visita al forte Stoccarda. Il Bayern Monaco, invece, sarà di scena in casa del Monchengladbach, che fin qui ha collezionato un solo punticino.

Domenica, fari puntati su Union Berlino-Lipsia, con la formazione della capitale (che ha appena preso dalla Juventus Leonardo Bonucci) che ha vinto sempre negli ultimi 3 incroci contro la formazione della Red Bull.

Pronostici Bundesliga 2023-24 3a giornata: programma completo calcio tedesco

3a GIORNATA BUNDESLIGA

01.09. 20:30 Dortmund-Heidenheim

02.09. 15:30 Augusta-Bochum

02.09. 15:30 Brema-Magonza

02.09. 15:30 Hoffenheim-Wolfsburg

02.09. 15:30 Leverkusen-Darmstadt

02.09. 15:30 Stoccarda-Friburgo

02.09. 18:30 Monchengladbach-Bayern

03.09. 15:30 Francoforte-Colonia

03.09. 17:30 Union Berlino-RB Lipsia

Free Pick: Hoffenheim-Wolfsburg

Finora la stagione di Bundesliga sta procedendo in modo perfetto con 3 casse su 3 (la settimana scorsa doppia pick sulla partita del Leverkusen, vincente sia in 1X2 che sui corner). Andiamo a caccia della 4° free pick vincente consecutiva e di un rendimento perfetto con le scommesse sul campionato di calcio tedesco.

FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Per la free pick di giornata in Bundesliga prendiamo in analisi Hoffenheim-Wolfsburg in campo sabato pomeriggio dalla PreZero Arena. Abbiamo detto del convincente avvio stagionale del Wolfsburg con 2 vittorie (3 se consideriamo anche il facile turno di coppa) mentre l’Hoffenheim, dopo aver perso all’esordio in casa, ha vinto contro la neopromossa Heidenheim, ma faticando molto nel 3-2 in rimonta, arrivato grazie ad un rigore al 90°. Il Wolfsburg ha vinto gli ultimi 3 scontri con l’Hoffenheim e secondo noi potrà fare risultato anche questa volta visto l’ottimo momento, ma ci copriamo un pò con WOLFSBURG +0.25 (AH) @1.70, giocata Asian Handicap che trovate su Bet365, e che ci manderà in cassa se gli ospiti vinceranno, ma faremo una mezza cassa anche in caso di pareggio.

