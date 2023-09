Pronostici Bundesliga 2023-24 5a giornata. Abbiamo analizzato i big match del weekend di calcio tedesco, con un occhio di riguardo su Borussia Dortmund-Wolfsburg che è la sfida più interessante e anche quella che abbiamo scelto come free pick per i pronostici gratuiti sulla Bundesliga.

Pronostici Bundesliga 2023-24 5a giornata: le partite più interessanti

Stoccarda-Darmstadt è l’anticipo del venerdì che apre la 5° giornata di Bundesliga, il campionato tedesco, che entra nel vivo sabato con le sfide che vedono protagoniste le formazioni in vetta alla graduatoria. Il Bayern Monaco, reduce dalla vittoria in Champions League sul Manchester United, ospita il Bochum che viene da 3 pareggi consecutivi: i campioni di Germania vorranno fare 3 punti per portarsi in vetta in attesa della gara che il Bayer Leverkusen (altra formazione in vetta a quota 10) disputerà domenica pomeriggio contro la matricola Heidenheim , che attualmente si trova all’11° posto.

Trasferta insidiosa per il Lipsia che farà visita ad un Borussia Monchegladbach che ha iniziato molto male la stagione con 2 pareggi e altrettante sconfitte ma che ha bisogno di punti. Sfida d’alta quota al Signal Iduna Park tra Borussia Dortmund-Wolfsburg: i gialloroneri sono ancora imbattuti e hanno perso una sola volta negli ultimi 16 precedenti contro questo avversario.

Pronostici Bundesliga 2023-24 5a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

5a GIORNATA BUNDESLIGA

22.09. 20:30 Stoccarda-Darmstadt

23.09. 15:30 Augusta-Magonza

23.09. 15:30 Bayern-Bochum

23.09. 15:30 Dortmund-Wolfsburg

23.09. 15:30 Monchengladbach-RB Lipsia

23.09. 15:30 Union Berlino-Hoffenheim

23.09. 18:30 Brema-Colonia

24.09. 15:30 Leverkusen-Heidenheim

24.09. 17:30 Francoforte-Friburgo

Pronostici Bundesliga 2023-24 5a giornata: FREE PICK Borussia Dortmund-Wolfsburg

Dopo la sbandata (finora unica) del Wolfsburg, ci siamo subito ripresi con la cassa nel big match dello scorso turno, e ci portiamo 4-1 in questa stagione con le free pick selezionate ogni settimana sul campionato di calcio tedesco.

FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Come free pick questa settimana andiamo su una delle partite più interessanti del weekend di calcio tedesco, Borussia Dortmund-Wolfsburg. Negli ultimi precedenti abbiamo sempre visto tante reti tra queste due formazioni, il Borussia non ha ancora perso in campionato (anche se arriva dal ko per 0-2 a Parigi in Champions) e negli ultimi scontri col Wolfsburg è rimasto imbattuto sul proprio campo. Giochiamo la COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70.

