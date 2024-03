Pronostico Borussia Dortmund-PSV 13 marzo 2024. Fischio d’inizio alle ore 21:00 al Signal Iduna Park per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League con le squadre che ripartono dal 1-1 dell’andata in Olanda.

Pronostico Borussia Dortmund-PSV 13 marzo 2024: lo stato di forma delle squadre

Si gioca il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2023-24 dopo l’1-1 dell’andata in Olanda, con il Borussia Dortmund di Edin Terzic che non ha saputo difendere il vantaggio firmato dall’ex di turno Malen al 24’ del primo tempo, con gli olandesi di Peter Bosz che hanno recuperato nel secondo tempo su rigore, molto contentasti dai tedeschi.

In campionato il Borussia arriva dal 2-1 sul campo del Werner Brema di sabato sera, e attualmente si trova al 4° posto di Bundesliga. Il PSV sta dominando in Eredivisie, anche se è reduce dalla vittoria di misura per 1-0 sul campo del G.A. Eagles, in una partita in cui si guardava già a questo match europeo.

Pronostico Borussia Dortmund-PSV 13 marzo 2024: probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Reus, Sancho; Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic.

PSV (4-3-3): Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Tillman, Veerman, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lozano. Allenatore: Peter Bosz.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Le migliori quote e guida TV Borussia-PSV

Il match Borussia Dortmund-PSV, con fischio d’inizio alle ore 21:00 mercoledì 13 marzo, sarà visibile sulla piattaforma satellitare di Sky Sport.

Vediamo ora la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di UEFA Champions League 2023-24.

Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-PSV Eindhoven

Ci prendiamo qualche rischio, ma secondo noi gli olandesi possono giocarsela alla pari anche a Dortmund, e il passaggio del turno non è così una pazzia per la squadra di Eindhoven, quotata anche alta, oltre la pari. Consigliamo PSV PASSAGGIO DEL TURNO @2.30.