Anteprima semifinali Champions 2023-24. Si sono conclusi i ritorni dei quarti di Champions League e abbiamo le squadre che si sfideranno nel penultimo atto della competizione più importante del calcio europeo: Real Madrid-Bayern Monaco e PSG-Borussia Dortmund. Vediamo statistiche, aggiornamenti e quote, col Real nuovo favorito dopo l’eliminazione del Manchester City che non riuscirà a fare il bis.

I risultati dei quarti di finale

Barcellona-PSG 1-4

Il PSG espugna lo stadio Olimpico Lluis Companys di Montjuic battendo 4-1 il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Marcatori: 12′ Raphinha (B), 40′ Dembélé (P), 54′ Vitinha (P), 61′ rig. Mbappé (P), 89′ Mbappé (P)

Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-2

Anche il Borussia Dortmund ribalta il risultato dell’andata vincendo 4-2 il match di ritorno contro l’Atletico Madrid.

Marcatori: 4′ Brandt (B), 39 ‘ Maatsen (B), 49′ autogol Hummels (A), 64′ Correa (A), 71′ Fullkrug (B), 74′ Sabitzer (B).

Manchester City-Real Madrid 4-5 d.c.r.

Il Real Madrid supera il Manchester City ai calci di rigore nel match di ritorno e conquista un posto in semifinale per il quarto anno consecutivo.

Marcatori: Marcatori: 12′ Rodrygo (R), 76′ De Bruyne (M)

Bayern-Arsenal 1-0

Nell’altra semifinale è il Bayern Monaco a spuntarla di misura sull’Arsenal. All’Allianz Arena, dopo il 2-2 dell’andata, il match è equilibrato nella prima frazione per poi accendersi nel secondo tempo, con Kimmich che la sblocca di testa al 63°.

Marcatori: 63′ Kimmich (B)

Anteprima semifinali Champions 2023-24: sfide e programma del prossimo turno

Per le sfide di andata si comincia con Bayern Monaco-Real Madrid, che si giocherà martedì 30 aprile alle 21 (diretta su Canale 5), mentre Borussia Dortmund-Psg è in programma per mercoledì 1 maggio alle 21. Una settimana dopo sono previste le gare di ritorno: Psg-Borussia Dortmund martedì 7 maggio alle ore 21(diretta su Canale 5), Real Madrid-Bayern Monaco mercoledì 8 maggio alle ore 21.

Statistiche Bayern Monaco-Real Madrid

Il Real Madrid si è qualificato alle semifinali di Coppa dei Campioni/Champions League per la 33ª volta nella sua storia: 12 volte più di qualsiasi altro club (Bayern Monaco, 21). Carlo Ancelotti si è qualificato alle semifinali di Champions League per la 10ª volta: nessuno ha fatto meglio nella storia della competizione (a 10 anche l’allenatore del City, Pep Guardiola). Il Real Madrid non ha perso nessuna delle ultime 58 partite (50V, 8P) di Champions League in cui ha chiuso in vantaggio il primo tempo di gioco. Rodrygo è, assieme a Kylian Mbappé, soltanto uno dei due giocatori ad avere segnato almeno 5 gol in ciascuna delle ultime tre stagioni di Champions League (cinque in ognuna delle tre per il brasiliano). Nelle ultime 15 stagioni, ovvero dal 2009/10, solo il Real Madrid (11) ha raggiunto più volte le semifinali di Champions League rispetto al Bayern Monaco (nove). Thomas Tuchel è il quinto allenatore capace di qualificarsi alle semifinali di Champions League alla guida di almeno tre squadre diverse (Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Chelsea). Il Bayern Monaco ha concesso più di cinque tiri nel primo tempo all’Allianz Arena in un incontro ad eliminazione diretta della Champions League per la prima volta da aprile 2017. Cinque delle ultime sette reti di Joshua Kimmich in Champions League sono state realizzate nella fase ad eliminazione diretta del torneo (tre ai quarti di finale, due in semifinale). Manuel Neuer (58) è diventato in solitaria il portiere con il maggior numero di clean sheet nella storia della Champions League, staccando Iker Casillas (57).

Statistiche: Borussia Dortmund-PSG

Il PSG disputerà le semifinali di Champions League per la quarta volta nella sua storia. Kylian Mbappé è il giocatore che ha preso parte a più reti (50) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei tra tutte le competizioni: 41 reti (altro record) e 9 assist e ha già eguagliato la sua miglior stagione a livello realizzativo in Champions League: otto gol come nel 2020/21. Il Borussia Dortmund ha raggiunto le semifinali di UEFA Champions League per la prima volta dal 2012/13. Il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di UEFA Champions League (6V, 4N), nuovo record per la formazione giallonera nella competizione. Niclas Füllkrug (14 gol, 11 assist) è uno degli unici tre giocatori di Bundesliga ad aver sia segnato più di 10 gol, sia servito più di 10 assist, ed è il giocatore del Borussia Dortmund che ha preso parte a più reti in questa stagione tra tutte le competizioni: 24, frutto di 13 gol e 11 assist. Marcel Sabitzer è il giocatore che ha servito più assist in questa UEFA Champions League: cinque, suo record personale in una singola edizione del torneo.

Anteprima semifinali Champions 2023-24: Quote antepost

Vediamo le principali quote per le sfide d’andata e per il passaggio del turno di queste semifinali di UEFA Champions League 2023-24:

Nelle quote antepost l’eliminazione del City lancia il Real Madrid favorito per la vittoria finale di un altra coppa dalle grandi orecchie, ma potrebbe essere la prima volta anche del PSG. Poco più indietro la prima delle due tedesche, il Bayern Monaco, mentre il Borussia è più indietro e sarebbe la grande sorpresa. Il titolo di capocannoniere sembra invece in mano ad Mbappe.

QUOTE ANTEPOST VITTORIA FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2023-24

Real Madrid 2,50

Psg 3,50

Bayern 3,75

Dortmund 9,00

QUOTE ANTEPOST CAPOCANNONIERE

Mbappe K 1,50

Kane H 2,75

Rodrygo 40

Bellingham J 40

Vinicius Junior 50

