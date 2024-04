Pronostico Bayern Monaco-Real Madrid 30 aprile 2024. Martedì 30 aprile 2024 (dalle ore 21:00) all’Allianz Arena si gioca la prima semifinale d’andata della UEFA Champions League 2023-24. Vediamo probabili formazioni, quote, statistiche, analisi, guida TV e i consigli per le scommesse sul calcio.

Pronostico Bayern Monaco-Real Madrid 30 aprile 2024: probabili formazioni

Nella prima semifinale d’andata della Champions League 2023-24 si sfidano Bayern Monaco-Real Madrid, in campo martedì 30 aprile 2024 (dalle ore 21:00) all’Allianz Arena. Ci si attende una sfida pirotecnica, dopo che il Bayern ha eliminato l’Arsenal e il Real ha invece estromesso i campioni d’Europa in carica del Manchester City. Il club bavarese proverà a tornare in finale a quattro anni di distanza dal trionfo 2020, mentre i Blancos vanno a caccia della quinta finale negli ultimi 10 anni, nonché della 15ª Champions da mettere in bacheca.

PROBABILI FORMAZIONI

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane. All. Tuchel.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti.

Pronostico Bayern Monaco-Real Madrid 30 aprile 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di semifinale UEFA Champions League 2023-24.

Guida TV Bayern-Real, semifinali Champions League

La semifinale d’andata Bayern Monaco-Real Madrid si giocherà martedì 30 aprile dalle ore 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Sarà possibile guardare la sfida in TV su Canale 5, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport (251), ma anche in LIVE-Streaming su Mediaset Infinity, Sportmediaset.it, SkyGo e NOW.

Pronostico Bayern Monaco-Real Madrid 30 aprile 2024: statistiche e scommesse

-Bayern Monaco contro Real Madrid è la partita disputata più volte nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (26 precedenti), di cui 24 nelle fasi a eliminazione diretta della competizione, anche questo è un record tra due squadre.

-Il Bayern Monaco non ha vinto nessuno degli ultimi sette precedenti contro il Real Madrid, perdendone sei (1N). Si tratta della più lunga serie di partite consecutive senza vittoria, contro un singolo avversario, in una competizione europea per i tedeschi.

-Il Real Madrid ha vinto tutte le ultime tre trasferte contro il Bayern Monaco (0-4 nel 2013-14, 1-2 nel 2016-17 e 1-2 nel 2017-18), la più lunga serie di vittorie consecutive in casa della squadra tedesca, tra Coppa dei Campioni e Champions League. Infatti nessun’altra squadra ha mai vinto più gare di fila fuori casa contro il Bayern, tra le due competizioni.

-Il Real Madrid è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite di Champions League (7V 3N), tutte in questa stagione.

-Il Bayern Monaco ha perso solo una delle ultime 24 partite casalinghe in Champions League (20V, 3N) ed è imbattuto nelle ultime 15 (12V, 3N), da quando ha perso contro il Paris Saint-Germain nell’aprile 2021 (2-3).

-Harry Kane ha partecipato attivamente a 10 gol in 10 partite del Bayern Monaco in questa Champions League (sette gol, tre assist).

-Tra i giocatori che hanno tentato più di 50 dribbling in Champions League dall’inizio della scorsa stagione, i quattro con la più alta percentuale di riuscita sono tutti compagni di squadra al Bayern Monaco: Alphonso Davies (62,1%), Leroy Sané (60,3%), Jamal Musiala (60,2%) e Kingsley Coman (60,0%). Invece il giocatore con il maggior numero di dribbling completati nel torneo, nel periodo considerato, è Vinícius Júnior (68).

CONSIGLIO SCOMMESSE: REAL MADRID 0, +0.5 (Asian Handicap) @1.70 o Rimborso in caso di pareggio @2.04. Diamo fiducia ai Blancos che potranno fare risultato anche in trasferta all’andata, con le giocate asiatiche che ci rimborsano o ci fanno vincere (metà) in caso di pareggio.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.