Pronostico Borussia Dortmund-PSG 1 maggio. Mercoledì 1 maggio 2024 (dalle ore 21:00) al Signal Iduna Park si gioca la seconda semifinale d’andata della UEFA Champions League 2023-24. Vediamo probabili formazioni, quote, statistiche, analisi, guida TV e i consigli per le scommesse sul calcio.

Pronostico Borussia Dortmund-PSG 1 maggio: probabili formazioni

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain si sfidano per la semifinale d’andata di UEFA Champions League 2023-24, mercoledì avranno un’incredibile opportunità: chi avrà la meglio nel doppio confronto sfiderà infatti Bayern Monaco o Real Madrid nella finale della Champions League 2023/24. Ottimo il percorso delle due squadre, rispettivamente peraltro prima e seconda nel Girone F davanti a Milan e Newcastle. I tedeschi nei quarti di finale l’hanno spuntata sull’Atletico Madrid, mentre i parigini hanno superato il turno eliminando il Barcellona.

Il club giallonero vanta già una Coppa dalle grandi orecchie in bacheca, conquistata nell’edizione 1996/97. La formazione della Ruhr potrebbe tornare a far parte dell’ultimo atto del torneo per la prima volta dal 2012/13. I campioni di Francia puntano invece alla seconda storica finale dopo quella disputata e persa nel 2019/20 con il Bayern Monaco, che vinse grazie alla rete decisiva di Kingsley Coman.

PROBABILI FORMAZIONI

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique

Pronostico Borussia Dortmund-PSG 1 maggio 2024: migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di semifinale UEFA Champions League 2023-24.

Guida TV Borussia-PSG, semifinali Champions League

La semifinale d’andata Borussia Dortmund-PSG si giocherà mercoledì 1 maggio dalle ore 21:00 al Signal iduna Park di Dortmund. Sarà possibile guardare la sfida in esclusiva in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.

Pronostico Borussia Dortmund-PSG 1 maggio: statistiche e scommesse

-Il Borussia Dortmund ha vinto solo uno dei sei match contro il PSG in tutte le competizioni (3N 2P), battendolo per 2-1 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019-20, prima di essere eliminato per 3-2 in base al risultato aggregato.

-Il Paris Saint-Germain non ha mai vinto in trasferta contro il Borussia Dortmund, perdendone una e pareggiandone due su tre, compreso un pareggio per 1-1 nella fase a gironi di questa Champions League.

-Il Borussia Dortmund disputa le semifinali di Champions League per la quarta volta; ha raggiunto la finale in due delle tre precedenti occasioni (1996-97 e 2012-13). Il Paris Saint-Germain si è qualificato per la quarta volta in semifinale in Champions League.

-Il Borussia Dortmund è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Champions League (6V 4N), la più lunga serie di imbattibilità nella competizione per i tedeschi. Solo tre squadre sono attualmente imbattute in casa da più tempo: Manchester City (31), Bayern Monaco (15) e Real Madrid (12).

-Il Paris Saint-Germain ha avuto una media del 65% di possesso palla in questa Champions League, la più alta registrata in una singola edizione dai francesi (dal 2003-04). Oltre ad aver avuto più possesso in tutte le otto partite di Champions League sotto la guida di Luis Enrique, la squadra francese ha anche concesso il minor numero di passaggi avversari per azione difensiva nel torneo in corso (8.7).

-La media di 1.8 ‘Expected Goals’ a partita del Borussia Dortmund è la più alta di tutte le squadre che hanno superato le fasi a gironi della Champions League in questa stagione (18 xG in 10 partite). Tuttavia, in base alla qualità dei tiri affrontati, il Dortmund ha subito dieci gol in meno del previsto in questo torneo (otto reti subite contro 18 di xG – esclusi gli autogol).

-Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa stagione di Champions League.

-Marcel Sabitzer ha servito cinque assist in Champions League in questa stagione, due dei quali nella vittoria nella gara di ritorno contro l’Atlético Madrid.

CONSIGLIO SCOMMESSE: UNDER 3.5 GOL @1.67 come pick principale. Se volete azzardare UNDER 2.5 @2.65. Non date per scontati tanti gol in questa semifinale.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.