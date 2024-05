Pronostico PSG-Borussia Dortmund 7 maggio 2024. Martedì al Parco dei principi di Parigi si gioca il ritorno delle semifinali di UEFA Champions League 2023-24. Vediamo le ultime dai campi, probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Pronostico PSG-Borussia Dortmund 7 maggio 2024: le ultime dai campi

Martedì sera alle ore 21:00 (diretta TV in chiaro su Canale 5 e streaming live per tutti su Mediaset Infinity) si gioca il ritorno delle semifinali di Champions League al Parco dei Principi dove il Paris Saint Germain sarà chiamato a ribaltare lo 0-1 (rete di Fullkrug) maturato all’andata contro il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park.

Sarà il 6° confronto in Champions League tra le due formazioni, con il bilancio che è fin qui in perfetto equilibrio: 2 vittorie per parte e 1 pareggio. Bilancio che rimane altrettanto in equilibrio se si conteggiano anche i precedenti di Europa League: 2 vittorie per parte e 3 pareggi nel totale. Il PSG, che non ha mai vinto questo trofeo, va a caccia della sua seconda storica finale di Champions League dopo quella persa nel 2020 contro il Bayern Monaco. Il Borussia Dortmund, invece, ha in bacheca una “coppa dalle grandi orecchie”, vinta nel 1997 in finale contro la Juventus. L’ultima volta che i gialloneri hanno raggiunto l’ultimo atto del torneo era il 2013, quando furono sconfitti dai connazionali del Bayern Monaco.

Pronostico PSG-Borussia Dortmund 7 maggio 2024: probabili formazioni

Luis Enrique, tecnico del Paris Saint Germain, scenderà in campo con il modulo 4-3-3 con il tridente offensivo che dovrebbe essere composto da Dembelé, Mbappé e Barcola. Vitinha sarà il playmaker, mentre tra centrocampo e difesa ci saranno diverse vecchie conoscenze del calcio italiano come Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Fabian Ruiz. Il Borussia Dortmund di Terzic replica con un 4-2-3-1 che vedrà l’esperto Hummels comandare la difesa, mentre l’ex Juve Emre Can sarà chiamato a reggere il centrocampo insieme a Sabitzer. Davanti, Fullkrug sarà il terminale offensivo con il trio Sancho, Brandt e Adeyemi alle spalle.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis Henrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.

Pronostico PSG-Borussia Dortmund 7 maggio 2024: statistiche

-Il Borussia Dortmund ha vinto solo uno dei sei match contro il PSG in tutte le competizioni (3N 2P).

-Il Paris Saint-Germain non ha mai vinto in trasferta contro il Borussia Dortmund, perdendone una e pareggiandone due su tre.

-Il Borussia Dortmund disputa le semifinali di Champions League per la quarta volta; ha raggiunto la finale in due delle tre precedenti occasioni.

-Il Paris Saint-Germain si è qualificato per la quarta volta in semifinale in Champions League: i francesi hanno sempre perso le due precedenti sfide con andata e ritorno in questa fase della competizione.

-Il Borussia Dortmund è imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe di Champions League (6V 4N).

-La media di 1.8 ‘Expected Goals’ a partita del Borussia Dortmund è la più alta di tutte le squadre che hanno superato le fasi a gironi della Champions League in questa stagione (18 xG in 10 partite). Tuttavia, in base alla qualità dei tiri affrontati, il Dortmund ha subito dieci gol in meno del previsto in questo torneo (otto reti subite contro 18 di xG – esclusi gli autogol).

-Il Paris Saint-Germain ha avuto una media del 65% di possesso palla in questa Champions League, la più alta registrata in una singola edizione dai francesi (dal 2003-04).

-Kylian Mbappé ha segnato otto gol in questa stagione di Champions League. Marcel Sabitzer ha servito cinque assist in Champions League in questa stagione, due dei quali nella vittoria nella gara di ritorno contro l’Atlético Madrid. Vitinha ha portato a buon fine il 96% dei passaggi sotto pressione nella fase a eliminazione diretta di questa Champions League (212/222): questa è la percentuale più alta di qualsiasi centrocampista.

Le migliori quote su PSG-Borussia

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida di Champions League.

