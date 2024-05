Anteprima Finale Champions League. Saranno Real Madrid-Borussia Dortmund a sfidarsi sabato primo giugno a Wembley. Carlo Ancelotti può vincere un altra coppa dalle grandi orecchie, come i Blancos che aprono favoriti in quota per quest’altra sfida contro una formazione tedesca, dopo aver eliminato il Bayern Monaco in rimonta.

Anteprima Finale Champions League: Real Madrid-Borussia Dortmund

La finale di Champions League 2023-24 è Borussia Dortmund-Real Madrid. Si gioca sabato 1 giugno alle 21 nello stadio di Wembley a Londra. Il Manchester City detentore del trofeo (vinto l’anno scorso battendo l’Inter) è stato eliminato nei quarti proprio dai blancos di Carlo Ancelotti (allenatore che di trofei ne ha conquistati ben 4 in panchina, oltre alle 2 da giocatore).

Le merengues hanno poi superato in rimonta il Bayern Monaco nel proprio confronto, e ora se la vedranno con un altra tedesca, il Borussia Dortmund (che ha eliminato il Paris Saint–Germain). Sfuma così una finale tedesca tutta tedesca dopo 11 anni.

Se sarà il Real Madrid a prevalere porterà a 15 il numero di Coppe dei Campioni/Champions ottenute nella sua storia. Dall’altra parte, invece, sarebbe il secondo della storia per il Borussia Dortmund.

Anteprima Finale Champions League: dove si gioca e guida tv

La Finale di Champions League si potrà vedere su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Spor 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) e Canale 5 in chiaro. In streaming sarà disponibile su NOW, SkyGO, Mediaset Infinity e Infinity +.

PROGRAMMA FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2024

Sabato 1 giugno

Ore 21.00 Real Madrid-Borussia Dortmund

PROGRAMMA FINALE UCL 2024: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport per mezzo dei canali Sky Spor 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) e Canale 5 in chiaro

Diretta streaming: NOW, SkyGO, Mediaset Infinity e Infinity +

Tutte le quote su Real Madrid-Borussia Dortmund

Ecco le prime quote che premiano ancora una volta il Real Madrid per la vittoria finale della coppa dalle grandi orecchie e anche le quote sui 90 minuti della finale, con 1X2, Gol e Over-Under.

