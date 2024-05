Giocatori Borussia Dortmund-Real Madrid. Continuiamo a parlare della finale di Champions League che si avvicina, il programma sabato 1 giugno a Wembley. In questo articolo andiamo a vedere le quote più interessanti per le prestazioni dei giocatori e per le stelle più attese in questo big match che vale una stagione.

Giocatori Borussia Dortmund-Real Madrid: le prestazioni dei tedeschi

Dopo aver visto l’analisi principale con i nostri consigli per le scommesse, e dopo aver visto anche le statistiche più interessanti per la finale di Champions League 2023-24, oggi andiamo a vedere le stelle e i giocatori più interessanti per le scommesse su Borussia Dortmund-Real Madrid.

Iniziamo dai tedeschi con Niclas Fullkrug OVER 0.5 TIRI IN PORTA @1.80. In stagione di Bundesliga ha avuto una media di 1.09 tiri in porta, che scende leggermente a 0.95 nelle partite di Champions, e almeno un tiro in porta in questa finale è alla portata per un giocatore che ha segnato in due delle ultime tre partite del Borussia Dortmund in Champions.

Segnaliamo anche Julian Ryerson CARTELLINO @3.65, quota molto alta per un giocatore abbastanza corretto con solo 5 cartellini in 31 partite tra Bundesliga e Champions, ma questa è la finale e sulla sua fascia si troverà a confrontarsi con Vinicius; un cartellino potrebbe scapparci.

Giocatori Borussia Dortmund-Real Madrid: le prestazioni degli spagnoli

Abbiamo già accennato all’attaccante dei Blancos, Vinícius Júnior MARCATORE @2.35 che prendiamo tra i papabili a segno, in una partita che prevediamo da Gol/Gol se avete letto la nostra analisi principale. Jude Bellingham rimane il marcatore principale del Real Madrid, ma il giovane dei Blancos è un pò calato ultimamente in fase realizzativa, e subito dopo viene Vinicius che in questo momento sembra il più in forma). Vinicius ha già trovato il gol per il Real Madrid contro due avversarie tedesche in questa stagione, ossia il Bayern Monaco ed il Lipsia; tre dei suoi quattro gol in UCL sono stati i primi del Real Madrid nelle rispettive partite.

