Martedì sera, per la 3° giornata della stagione regolare di Champions League, va in scena il rematch dello scorso anno, vinto dai Blancos per 2-0. La squadra di Ancelotti è favorita in casa, anche se il Borussia ha iniziato questa Champions alla grande. Pronostico Real Madrid-Dortmund 22 ottobre 2024.

Pronostico Real Madrid-Dortmund 22 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi per questa sfida tra Real Madrid-Borussia Dortmund valida per la 3° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League 2024-25, in campo martedì sera.

Il Real Madrid vuole rimediare all’inatteso 0-1 di Lilla nello scorso turno di Champions, con la squadra di Ancelotti che in campionato invece ha vinto le ultime 2 partite, compreso il 2-1 a Vigo in questo fine settimana.

Il Borussia Dortmund è a punteggio pieno in Champions dove è al primo posto dopo le prime 2 dominanti vittorie per 3-0 a Brugge e per 7-1 contro il Celtic. Questo è però il primo vero test europeo della stagione per la squadra di Sahin che nel fine settimana ha vinto 2-1 anche in campionato contro il St.Pauli.

Il Borussia non batte il Real dal 2014, da allora 3 vittorie dei Blancos e 2 pareggi. Il Real ha vinto le 2 sfide più recenti, tra cui il 2-0 nella finale dello scorso anno!

Come Funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League 2024-25?

Le squadre che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Probabili Formazioni Real-Borussia del 22-10-2024

Real Madrid (3-4-2-1): Courtois; Militao, Tchouameni, Rudiger; Vazquez, Valverde, Camavinga, Garcia; Bellingham, Vinicius; Mbappè. All.: Ancelotti.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Gross; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy. All.: Sahin.

Quote Real Madrid-Dortmund di UEFA Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questa sfida valida per la 3° giornata di Champions League. La vittoria del Real si gioca in quota massima @1.47 su NetBet mentre se volete giocare sulla vittoria esterna, trovate il Borussia @6.00 volte la posta su Sisal e Betway. Su Betflag e Goldbet troviamo il Pareggio @5.

Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund del 22 ottobre 2024

Partita delicata, il Borussia è partito a mille in Champions con 10 gol segnati e solo 1 concesso, ma questo è il primo vero test, e al Bernabeu non sarà facile per i gialloneri. In ogni caso la quota vincente per i Blancos è troppo bassa per essere presa in considerazione. Ci focalizziamo sulle reti e consigliamo meno di 4 gol totali, come è successo nell’ultimo scontro diretto.

Il nostro pronostico Real-Borussia: UNDER 3.5 @1.75

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Risultato Esatto Real Madrid-Borussia Dortmund

Le selezioni per i risultati esatti di questo big match sono: 2-0, 2-1, 1-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.