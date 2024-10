Mercoledì sera a Lipsia si gioca questo match valido per la 3° giornata di UEFA Champions League 2024-25, che abbiamo analizzato nei dettagli con probabili formazioni, statistiche, migliori quote e consigli per le scommesse gratuite e risultati esatti. Pronostico Lipsia-Liverpool 23 ottobre 2024.

Pronostico Lipsia-Liverpool 23 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Mercoledì sera la Red Bull Arena ospiterà RB Lipsia-Liverpool, sfida molto interessante e valida per la 3° giornata della stagione regolare di Champions League 2024.25.

Il Lipsia continua a vincere in campionato, e sabato ci ha mandato anche in cassa col 2-0 sul campo del Mainz. In Europa però la squadra della Red Bull non riesce a cambiare passo, e dopo aver perso all’esordio sul campo dell’Atletico Madrid, ha perso 2-3 anche in casa contro la Juve.

Il Liverpool invece continua ad andare forte sia in campionato che in Champions. Domenica i Reds hanno superato 2-1 il Chelsea nel big match di Premier League, e in Europa sono a punteggio pieno grazie al 3-1 sul campo del Milan e al 2-0 contro il Bologna, con Salah e compagni che finora sono stati una bestia nera per le formazioni italiane.

Come funziona il nuovo regolamento UEFA Champions League 2024-25?

Le squadre che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Probabili Formazioni RB Lipsia-Liverpool del 23-10-2024

RB Leipzig (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Orban, Lukeba; Geertruida, Vermeeren, Haidara, Nusa; Simons, Sesko; Openda. All.: Rose.

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez. All.: Slot.

Quote RB Lipsia-Liverpool di UEFA Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 sul mercato italiano per questa partita di Champions League. Ospiti favoriti e la quota migliore che possiamo trovare per il 2 del Liverpool è @1.85 su NetBet mentre il successo del Lipsia lo troviamo @3.95 su NetBet e poco sotto, @3.90 su BetWay. Da segnalare infine la X che viaggia intorno @4 volte la posta su Sisal, e sale @4.10 su Betflag e Goldbet.

Pronostici RB Lipsia-Liverpool del 23 ottobre 2024

Le due formazioni si sono affrontate 3 volte in passato, e ha sempre vinto il Liverpool, senza mai concedere nemmeno una rete ai tedeschi, compreso il doppio successo negli ottavi di finale du UCL del 2021.

I Reds tra campionato e coppa arrivano da 7 vittorie consecutive (e 5 di queste si sono chiuse con Over 2.5 Gol). Qui decidiamo di prenderci la combo sugli ospiti (x2) e almeno 3 gol totali (Over 2.5).

Il nostro pronostico RB Lipsia-Liverpool: X2+OVER 2.5 @1.95

Risultato Esatto RB Lipsia-Liverpool

Come detto preferiamo i Reds, ma la trasferta è comunque insidiosa, e ci aspettiamo un match di spettacolo e reti. I nostri risultati esatti preferiti sono: 0-2, 1-2, 2-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.