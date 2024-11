Martedì 5 novembre, alle ore 21:00, la Signal Iduna Park sarà teatro di questa sfida valida per la 4° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche, migliori quote, consigli per le scommesse, risultato esatto, guida tv e tutto quello che c’è da sapere per il Pronostico Dortmund-Strum Graz 5 novembre 2024.

Pronostico Dortmund-Strum Graz 5 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 4° giornata della regular season di UEFA Champions League 2024-25, si gioca Borussia Dortmund-Sturm Graz, in campo alle ore 21:00 di martedì 5 novembre.

Il Borussia Dortmund dopo le prime 2 vittorie, si è fermata nell’ultimo turno di Champions, nel 2-5 a Madrid contro un Real scatenato, che ha messo in evidenza i limiti dei gialloneri che avevano già rallentato in campionato e nella coppa tedesca, anche se questo weekend il Borussia si è ripreso col 2-1 interno nel big match col Lipsia.

Lo Sturm Graz è ancora fermo al palo con 0 punti, 3 sconfitte in Champions con 1 solo gol segnato e 5 incassati. Gli austriaci in campionato questo fine settimana non sono andati oltre l’1-1 interno contro il Rapid. Va però detto che il Borussia ha da gestire un infermeria piena per questo match.

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Sturm Graz del 05-11-2024

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy.

Sturm Graz (4-3-1-2): Scherpen; Johnston, Aywu, Geyrhofer, Lavalee; Yalcouye, Chukwuani, Kiteishvili; Boving; Biereth, Jatta.

Migliori quote Dortmund-Sturm Graz di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di Champions League 24-25. Quota rasoterra per la vittoria del Borussia che si trova @1.17 di quota massima su Sisal e @1.16 su NetBet. La vittoria esterna si gioca @15 su Snai mentre il pareggio è alto @8.25 su Lottomatica e Goldebet.

Guida TV: dove vedere Dortmund-Sturm Graz di UEFA Champions League

La trasmissione in diretta è affidata a Sky, con la possibilità per gli abbonati di usufruire della diretta streaming attraverso l’app Sky Go. Diretta streaming anche su NOW, sempre per abbonati.

Pronostici Borussia Dortmund-Sturm Graz di Champions League 05-11-2024

Giocare sulla vittoria del Borussia non ha senso, quota troppo bassa anche per il Parziale/Finale. Decidiamo di andare con una partita vivace già nel primo tempo con Over 1.5 gol. Non abbiamo precedenti recenti su cui fare affidamento, queste due formazioni non si sono mai affrontate in precedenza.

Il nostro pronostico Dortmund-Sturm Graz: OVER 1.5 1°TEMPO @1.95

Risultato esatto Borussia Dortmund-Sturm Graz

Come risultato esatto per questo match di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta: 2-0, 3-0, 3-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.