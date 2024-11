Mercoledì 27 novembre, alle ore 21:00 dallo Stadion Maksimir di Zagabria, la Dinamo ospita il Borussia Dortmund, squadra a due facce, ottima in casa, molto meno in trasferta. Vediamo analisi, probabili formazioni, statistiche, migliori quote e i consigli per le scommesse sulla 5° giornata della stagione regolare di UEFA Champions League 2024-2025. Pronostico Dinamo Zagabria-Dortmund 27 novembre 2024.

Pronostico Dinamo Zagabria-Dortmund 27 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere come si presentano a questo match, valido per la 5° giornata di UEFA Champions League 2024-2025, le squadre in campo mercoledì alle ore 21:00 a Zagabria con Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund.

La Dinamo Zagabria si era presentata in Champions con l’umiliante 2-9 a Monaco contro il Bayern, l’inizio di una catastrofe? In verità da allora è arrivato un buon pareggio col Monaco, e poi le ultime 2 vittorie in trasferte non impossibili, ma che la squadra di Perković è stata brava a capitalizzare. In campionato la Dinamo arriva da 2 pareggi.

Il Borussia Dortmund è reduce da un convincente 4-0 in casa contro il Friburgo, che ci ha mandato anche in cassa con la nostra free pick sul calcio tedesco, ma sappiamo bene che i gialloneri vanno bene in casa, molto meno in trasferta, una condizione che si potrebbe ripresentare anche in Europa. Il Borussia ha iniziato bene con 3 vittorie in 4 partite, ma ha perso l’ultima trasferta, anche se in quel caso era a Madrid, viaggio ben più difficile di quella che l’aspetta ora allo Stadion Maksimir.

Come funziona il nuovo regolamento della UEFA Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Dove vedere Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund? Guida TV Champions League

Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund si giocherà mercoledì 27 novembre alle 21:00 e il match sarà trasmesso tramite il canale Sky Sport (254).

Probabili formazioni Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund del 27.11.24

Dinamo Zagabria (4-5-1): Nevistic; Ristovski, Bernauer, Torrente, Pierre-Gabriel; Misic, Ademi, Cordoba, Baturina, Hoxha; Petkovic. Allenatore: Perković.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Sabitzer; Malen, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy. Allenatore: Sahin.

Migliori quote Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund di Champions League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1X2 di Calcio sul mercato italiano per questo match di UEFA Champions League 2024-2025. Ospiti favoriti @1.73 su NetBet e @1.72 su Sisal. La vittoria dei padroni di casa si gioca @4.50 su Lottomatica, con pareggio @4.00 su Goldbet e Snai.

Pronostico Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund, Champions League del 27 novembre

Il Borussia ha bisogno di iniziare a convincere e vincere anche in trasferta, e questa è sicuramente una delle trasferte più “leggere” che possiamo trovare in questa competizione, anche se siamo sempre in Champions. Noi prendiamo la vittoria della squadra di Dortmund che in Europa sta andando bene.

Risultato Esatto Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund, 5° giornata Champions

Abbiamo scelto tre possibili risultati esatti a quota alta per questo match, andando molto verso gli ospiti: 0-2, 1-3, 2-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.