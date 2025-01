Ad aprire il mercoledì della 7° giornata di UEFA Champions League 2024-2025 ci sono Lipsia e Sporting Lisbona, in campo alle ore 18:45 dalla Red Bull Arena. Vediamo analisi, probabili formazioni, guida tv, statistiche e Pronostico RB Lipsia-Sporting 22 gennaio 2025.

Pronostico RB Lipsia-Sporting 22 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi con probabili formazioni, statistiche, guida tv, migliori quote e i consigli per le scommesse su RB Lipsia-Sporting, match valido per la 7° giornata della regular season per la nuova UEFA Champions League 2024-2025.

RB Lipsia malissimo in Champions, al momento è nel gruppo delle 3 squadre ultime, e ancora a secco di punti, con 6 sconfitte su 6, e 6 sono anche le reti segnate, a confronto delle 13 subite dopo l’ultimoo 2-3 interno contro l’Aston Villa. Non è un buon momento per il Lipsia, e lo abbiamo visto anche questo weekend in Bundesliga, dove avevamo puntato sul riscatto della squadra della Red Bull che parte forte con un 3-0 in meno di mezzora a Bochum, ma nel secondo tempo non scende in campo e si fa rimontare in un deludente e clamoroso 3-3 che ci costa anche la giocata.

Lo Sporting Lisbona proverà ad approfittare del momento no dei tedeschi, per continuare la sua corsa che al momento la vede al 17° posto con 10 punti, anche se dopo le prime 4 giornate da imbattuti, i lusitani hanno perso le ultime 2, il pesante 1-5 interno contro l’Arsenal, ma anche l’1-2 a Brugge. Dopo aver perso il big match classico del calcio lusitano nella coppa nazionale contro il Benfica, lo Sporting si è ripreso in campionato dove nel weekend ha superato 3-0 il Rio Ave in trasferta.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere RB Lipsia-Sporting?

Lipsia-Sporting, in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 18:45, match valido per la settima giornata del torneo continentale è visibile sui canali Sky Sport e anche in diretta streaming su Sky Go e Now.

Probabili formazioni RB Lipsia-Sporting di UEFA Champions League 2024-2025

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Seiwald, Geertruida, Orban, Henrichs; Baumgartner, Vermeeren, Haidara, Nusa; Sesko, Openda. Allenatore: Rose.

Sporting (3-4-2-1): Israel; Eduardo Quaresma, Diomande, Matheus Reis; Geny, Hjulmand, Simoes, Maximiliano Araujo; Francisco Trincao, Geovany Quenda; Gyokeres. Allenatore: Borges.

Migliori quote RB Lipsia-Sporting del 22-01-25

Vediamo la comparazionei delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 7° giornata della regular season di UEFA Champions League. Quote abbastanza equilibrate, anche se il momento negativo dei padroni di casa spinge lo Sporting leggermente favorita @2.35 su Goldbet mentre la vittoria del Lipsia si gioca @2.85 di quota massima su Snai. Il pareggio lo troviamo @3.65 su Lottomatica.

Pronostici RB Lipsia-Sporting, le nostre scommesse di Champions League

Partita difficile da prevedere, tra due squadre che prima non si sono mai affrontate. Il Lipsia concede molto, ma segna poco. Buona difesa per i portoghesi dello Sporting, potremmo azzardare un Gol NO a quota davvero alta e di valore a nostro avviso, visto che non è detto che entrambe andranno a segno in questa sfida alla Red Bull Arena.

Risultato Esatto RB Lipsia-Sporting

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 2-3.

Classifica Play off ottavi di finale Champions League 24-25

La classifica attuale, prima della settima giornata in Champions League, vede queste otto squadre classificate per gli ottavi di finale. In testa alla classifica, con 18 punti, a punteggio pieno, troviamo il Liverpool, al secondo posto con 15 punti, il Barcellona.

A quota 13, troviamo le altre 6 squadre qualificate che sono, Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest e Lilla.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.