A Dortmund, mercoledì sera alle ore 21:00 dal Signal Iduna Park, un Borussia in crisi che non riesce più a vincere, ospita lo Shakhtar Donetsk per l’ultimo turno del girone unico della nuova UEFA Champions League. Pronostico Borussia Dortmund-Shakhtar 29 gennaio 2025.

Pronostico Borussia Dortmund-Shakhtar 29 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk, match valido per l’8° e ultima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2024-2025. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio questa partita e per le migliori scommesse vincenti sul calcio.

Il Borussia Dortmund è al 14° posto con 12 punti dopo le ultime 2 sconfitte in Champions: 2-3 in casa contro il Barcellona e 1-2 anche a Bologna la scorsa settimana. Il cambio tecnico in panchina non sembra bastare e anche in campionato il Borussia ha pareggiato 2-2 nell’ultimo turno di Bundesliga nel weekend. La squadra di Dortmund non ha mai vinto nelle ultime 5 partite su tutte le competizioni (4 sconfitte e 1 pareggio).

Lo Shakhtar Donetsk è quasi fuori dai giochi con 7 punti, al 27° punto, anche se gli ucraini hanno dato un colpo di coda lo scorso turno, col 2-0 sul Brest. Lo Shakhtar ha sfidato 4 volte il Borussia nella sua storia, senza mai vincere (3 sconfitte e 1 pareggio, anche se l’ultimo scontro è datato 2013).

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Borussia Dortmund-Shakhtar?

La partita tra Borussia Dortmund e Shakhtar Donetsk, valevole per l’ottava giornata della UEFA Champions League, si giocherà mercoledì 29 gennaio con calcio d’avvio in programma alle 21:00. L’evento sarà trasmesso in esclusiva su Sky attraverso il canale dedicato e su Sky Sport 251 dove va in onda Diretta Gol Champions League. Per quanto riguarda lo streaming, Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk potrà essere seguita sull’app Sky Go oppure su NOW tv.

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Shakhtar, Champions League

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck; Duranville, Nmecha, Gross, Gittens; Beier, Reyna; Guirassy. Allenatore: Tullberg.

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Azarov; Kryskiv; Pedrinho, Claudino, Sudakov, Kevin; Eguinaldo. Allenatore: Pusic.

Migliori quote Borussia Dortmund-Shakhtar del 29.01.25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata della regular season di UEFA Champions League. Borussia favorito @1.35 su NetBet, col pareggio @5.25 su Snai e la vittoria esterna fino @8 volte la posta su Sisal.

Pronostici Borussia Dortmund-Shakhtar le nostre scommesse sulla Champions

Il Borussia abbiamo visto che è giustamente e nettamente favorito, ma non è un grande momento per la squadra di Tullberg. Il Borussia non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 10 partite. Lo Shakhtar ha sempre segnato almeno una rete nelle ultime 4 di Champions. Andiamo con entrambe le squadre a segno.

Risultato Esatto Borussia Dortmund-Shakhtar

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 1-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.