Questa settimana inizia la seconda fase della nuova UEFA Champions League 2024-2025, con gli spareggi, ovvero i sedicesimi di finale dai quali usciranno le formazioni che raggiungeranno le migliori 8 già qualificate agli ottavi di finale. Vediamo analisi, probabili formazioni, quote e Pronostico Sporting-Dortmund 11 febbraio 2025.

Pronostico Sporting-Dortmund 11 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi con i consigli per le scommesse sui match di Spareggio della nuova UEFA Champions League 2024-2025, i sedicesimi di finale. In questo articolo prendiamo in analisi l’andata Sporting-Borussia Dortmund in campo martedì 11 febbraio alle ore 21:00 a Lisbona.

Lo Sporting CP aveva iniziato molto bene la sua avventura in Champions, anche se i lusitani non sono riusciti a mantenere lo stesso rendimento, collando nel finale con 3 sconfitte seguite dal fondamentale 1-1 interno col Bologna, che vale il 23° posto con 11 punti, ma proprio anche contro i felsinei, la squadra di Lisbona non ha brillato, visto che il Bologna in quell’occasione non si giocava nulla essendo già eliminato. Nel fine settimana lo Sporting è stato impegnato nel grande classico del campionato di calcio portoghese, chiuso 1-1 sul campo del Porto.

5 vittorie, 3 sconfitte e nemmeno un pari per il Borussia Dortmund che ha chiuso con 15 punti al 10° posto la prima fase a girone unico di Champions, grazie al 3-1 sullo Shakhtar nell’ultimo turno. Nel fine settimana scivolone interno in Bundesliga per la squadra di Dortmund che ha perso 1-2 contro lo Stoccarda.

Guida TV Champions League: dove vedere Sporting-Dortmund?

La partita tra Sporting Lisbona e Borussia Dortmund, valevole per i playoff di UEFA Champions League, si giocherà martedì 11 febbraio con calcio d’avvio in programma alle 21:00. L’evento sarà trasmesso in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Programma completo andata Sedicesimi di finale UEFA Champions League 2024-2025

Martedì 11 Febbraio 2025

18:45. Brest-PSG

21:00. Juventus-PSV

21:00. Manchester City-Real Madrid

21:00. Sporting-Borussia Dortmund

Mercoledì 12 Febbraio 2025

18:45. Club Brugge-Atalanta

21:00. Celtic-Bayern Monaco

21:00. Feyenoord-Milan

21:00. Monaco-Benfica

Probabili Formazioni Sporting-Dortmund

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Trincao, Braganca, Quenda; Gyokeres. Allenatore: Borges.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Anton, Bensebaini; Gross, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy. Allenatore: Kovac.

Migliori quote Sporting-Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. Lo Sporting in casa è favorita @2.25 su tutti i principali bookmakers, ad iniziare da Sisal mentre la vittoria esterna gira @3 volte la posta su Lottomatica. Pareggio @3.60 su Snai.

I nostri pronostici su Sporting-Dortmund

Le squadre si sono sfidate 4 volte in passato, sempre in Champions, con 3 vittorie del Borussia e 1 dello Sporting, anche se la sfida più recente (comunque del 2021) sempre qui all’Estádio José Alvalade fu vinta dai lusitani per 3-1. Il Borussia quest’anno sta scontando un rendimento esterno davvero deficitario, ma secondo noi i tedeschi riusciranno a fare risultato in questa trasferta, per mettere ancora più in discesa il ritorno a Dortmund la settimana prossima.

Risultato esatto Sporting-Dortmund

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-2, 1-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.