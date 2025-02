Ad aprire il mercoledì di Champions League, col ritorno dei sedicesimi di finale, sono Borussia Dortmund e Sporting Lisbona. I tedeschi hanno messo un ipoteca sul passaggio del turno col 3-0 dell’andata in Portogallo, una delle rare prove positive del Borussia in trasferta. Pronostico Dortmund-Sporting 19 febbraio 2025.

Pronostico Dortmund-Sporting 19 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato Borussia Dortmund-Sporting Lisbona, sfida valida per il ritorno degli spareggi, i Sedicesimi di finale di UEFA Champions League 2024-2025, in campo mercoledì 19 febbraio.

Il Borussia Dortmund in questa stagione sta faticando in trasferta, lo abbiamo visto anche nel weekend quando ha perso 0-2 sul campo del modesto Bochum, perdendo ancora terreno in Bundesliga, ma i gialloneri prima avevano centrato la trasferta più importante, il 3-0 dell’andata a Lisbona.

Lo Sporting è chiamato ad un ribaltone davvero difficile, visto anche il periodo poco positivo dei lusitani che anche nel fine settimana in campionato non sono andati oltre il 2-2 interno contro l’Arouca. Nelle ultime 3 partite la squadra di Lisbona non ha mai vinto, con 2 pareggi in Primeira Liga, intervallati appunto dalla sconfitta di Champions.

Probabili Formazioni Dortmund-Sporting

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy. Allenatore: Kovac.

Sporting Lisbona: Silva; Fresneda, Diomande, Inacio, Reis; Debast, Hjulmand; Quenda, Trincao, Araujo; Gyokeres. Allenatore: Borges.

Guida TV Champions League: dove vedere Dortmund-Sporting?

La partita si disputerà mercoledì 19 febbraio alle ore 21:00. E sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport. Gli abbonati potranno seguirla anche su Sky Go tramite smartphone o tablet. Inoltre, il match sarà disponibile in streaming su NOW TV.

Migliori quote Borussia Dortmund-Sporting Lisbona

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. Il Borussia vincente si gioca @1.95 su Lottomatica, il pareggio @3.75 su Goldbet e la vittoria esterna @3.75 su Sisal.

Pronostici Dortmund-Sporting, le nostre scelte

Il 3-0 dell’andata è stata la 4° vittoria del Borussia in 5 precedenti contro lo Sporting. Il Borussia potrà gestire questa partita di ritorno e ci aspettiamo un avvio tranquillo per la squadra di casa. Giochiamo sul pareggio all’intervallo.

Risultato Esatto Borussia Dortmund-Sporting

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 3-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.