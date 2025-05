Una semifinale di Champions League che verrà ricordata a lungo da tutti gli appassionati di calcio, non solo dai tifosi dell’Inter che vola in finale per l’ennesima volta e aspetta la vincitrice tra PSG ed Arsenal. Intanto i bookmakers si scaldano e dopo il 4-3 col Barcellona, i nerazzurri sono quotati @2.25 per la vittoria finale della coppa dalle grandi orecchie. Inter finale Champions.

Inter finale Champions: tripudio dei nerazzurri contro il Barcellona

Una partita incredibile, 13 gol tra andata e ritorno, una semifinale di UEFA Champions League 2024-2025 che ci ricorderemo a lungo e che lancia l’Inter ad un altera finale della massima competizione del calcio europeo. A pochi minuti dal termine l’Inter sembra fuori dai giochi, rimontata ancora una volta da 2-0 a 2-3 del Barcellona, ma la rete di Acerbi prolunga il match ai supplementari dove ci pensa una rete di Frattesi a completare l’opera mitica.

Da segnalare però che senza le parate di Sommer l’Inter non sarebbe mai arrivata alla sua 7° finale della storia (al momento 3 vittorie e 3 sconfitte), la 2° finale nelle ultime 3 edizioni! Simone Inzaghi entra nella storia del club nerazzurro visto che è il secondo allenatore nella storia dell’Inter a raggiungere almeno due finali di Champions, finora l’unico a riuscirsi era stato Helenio Herrera quando ancora la competizione si chiamava Coppa dei Campioni.

Anche i principali quotidiani sportivi glorificano l’impresa della squadra di Inzaghi che staccano il pass per la finale di Monaco di Baviera e ora aspettano la vincente tra PSG ed Arsenal per capire chi saranno gli avversari dell’ultimo atto.

Tabellino finale Inter-Barcellona

INTER-BARCELLONA 4-3 (complessivo 7-6)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (71′ Darmian), Acerbi, A. Bastoni; Dumfries (108′ de Vrij), Barella (dal 71′ c), Çalhanoglu (79′ Frattesi), Mkhitaryan (79′ Zielinski), Dimarco (55′ Carlos Augusto); Marcus Thuram, Lautaro Martínez (71′ Taremi). Allenatore: Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-1-3): Szczesny; Eric García (98′ Fort), Cubarsí (105′ Pau Víctor), Iñigo Martínez (75′ Ronald Araújo (c)), Gerard Martín; Frenkie de Jong, Pedri (105′ Gavi); Dani Olmo (83′ Fermín López); Lamine Yamal, Ferrán Torres (90′ Lewandowski), Raphinha. Allenatore: Flick.

CAMPO: Stadio Giuseppe Meazza (Milano).

ARBITRO: Szymon MARCHINIAK (POL).

GOL: 21′ Lautaro Martínez, 45′ Çalhanoglu (R), 54′ Eric García, 60′ Dani Olmo, 88′ Raphinha, 90’+4′ Acerbi), 99′ Frattesi.

ASSIST: 21′, 90’+4′ Dumfries, 54′, 60′ Gerard Martín, 99′ Taremi.

AMMONITI: 36′ Çalhanoglu per fallo su Dani Olmo, 51′ Iñigo Martínez per fallo su Marcus Thuram, 90’+4′ Acerbi per eccesso di esultanza, 118′ A. Bastoni per fallo su Lamine Yamal.

NOTE: 90’+4′ Flick ammonito per proteste, 90’+4′ Pau Víctor (in panchina) ammonito per proteste, recupero +1′, +5′, recupero tempi supplementari +3′, +2′.

Quote antepost: in attesa dell’avversario l’Inter si gioca @2.25

Dopo aver superato l’ostacolo sulla carta più difficile, l’Inter vede più da vicino quella vittoria che manca dal Triplete del 2010 e che, nel 2023, ha solo sfiorato. In attesa di conoscere la seconda finalista, per gli esperti di Sisal le quotazioni interiste salgono vertiginosamente con il trionfo di Lautaro e compagni @2,25, dietro solo al sempre favorito Paris Saint Germain @2,00. L’Arsenal è invece fanalino di coda, con il successo proposto @7,50, e i Gunners che dovranno rimontare lo 0-1 dell’andata a Londra, e dovranno farlo in trasferta al Parco dei Principi di Parigi.

La finale più scontata su Bet365 è Inter-PSG in quota appena @1.18 mentre una finale tra nerazzurri e inglesi si gioca @4.50 volte la posta.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.