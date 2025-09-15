Pronostico Juventus-Borussia Dortmund del 16 settembre:inizia la Champions League 2025-2026, le nostre scommesse

Sarà la Juventus, fresca della vittoria pirotecnica per 4-3 nel derby d’Italia con l’Inter, la prima squadra azzurra in campo martedì per l’inizio della prima fase a girone unico di questa UEFA Champions League 25-26, con i bianconeri che ospiteranno a Torino i tedeschi. Pronostico Juventus-Borussia Dortmund 16 settembre 2025.

Pronostico Juventus-Borussia Dortmund 16 settembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Juventus-Borussia Dortmund, match della 1° giornata di Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

La Juventus è carica dopo la vittoria in campionato con l’Inter e inizia la sua avventura in Champions contro il Borussia Dortmund, squadra che ha già battuto 2-1 in amichevole estiva, ma questo sarà tutt’altro calcio e tutt’altro livello, siamo all’inizio della Champions! Partire col piede giusto è importante per la squadra di Igor Tudor, ma anche per quella di Niko Kovac che può contare su talenti individuali importanti, su tutti bomber Serhou Guirassy: nella scorsa edizione della Champions, l’attaccante guineano ha realizzato 13 gol in 14 partite giocate, risultando miglior marcatore al pari di Raphinha.

Questo sarà il 10° confronto tra Juventus e Borussia Dortmund in competizioni europee. La Juve ha vinto ben 6 dei 9 precedenti, a fronte di 1 pareggio e 2 sconfitte. 

La Juventus non ha mai perso all’esordio in un’edizione della Champions League quando ha giocato in casa: in 14 precedenti ben 11 le vittorie e soltanto 3 i pareggi. I bianconeri hanno vinto 3-1 contro il PSV all’esordio casalingo nella scorsa stagione.

Il Borussia Dortmund ha vinto la partita d’esordio in 3 delle ultime 4 edizioni disputate di UEFA Champions League. Nella stagione 2024-25 il Borussia Dortmund ha passato in svantaggio soltanto il 13,2% del tempo complessivamente giocato nel torneo; soltanto l’Inter finalista ha patito minor tempo (6,6%). Il Borussia Dortmund ha realizzato ben 10 gol dopo il 75° minuto tra tutte le partite della scorsa UEFA Champions League: più di qualsiasi altra squadra, esclusi i minuti di recupero.

Serhou Guirassy ha segnato (4) o assistito (1) il 50% di quelle 10 reti. Guirassy ha segnato 13 gol in 14 presenze col Borussia Dortmund nella scorsa edizione, nessun giocatore africano ha mai fatto meglio in una singola stagione. Jonathan David ha partecipato direttamente a 9 marcature (7 gol, 2 assist) nelle 10 partite di Champions League giocate nella stagione 2024-25. 

Probabili Formazioni Juventus-Borussia Dortmund

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Locatelli, Thuram, João Mário; Openda, Yildiz; David. All. Tudor.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Anselmino; Svensson, Bellingham, Sabitzer, Couto; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac.

Guida TV Champions League: dove vedere Juventus-Borussia Dortmund?

La partita Juventus-Borussia Dortmund, valida per la 1ª giornata della fase a girone unico di Champions, si disputerà martedì 16 settembre 2025, dalle ore 21:00, all’Allianz Stadium di Torino. Il match sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming su NOW.

Migliori quote su Juventus-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Juventus favorita alla pari su praticamente tutti i bookmakers come Admiralbet, con il Borussia che si gioca @3.75 su Goldbet e il pareggio @3.55 su Starvegas.

Juventus-Borussia Dortmund
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.003.503.75
2.003.503.60
2.003.503.55
2.003.553.60
2.003.553.55

I nostri pronostici su Juventus-Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund ha perso 5 delle ultime 6 trasferte contro club italiani in UEFA Champions League. Questa striscia include il ko (1-2) a Bologna nella scorsa edizione del torneo. Diamo fiducia ai bianconeri, che giocano in casa e sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria nel derby d’Italia e consigliamo la VITTORIA JUVENTUS @2.00 Bet365.

Risultato Esatto Juventus-Borussia Dortmund

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-0, 1-3.

