Mercoledì 28 inizia l’ultimo turno della prima fase a girone unico della UEFA Champions League con un 8° giornata in cui l’Inter si gioca le ultime speranze di top-8 al Signal Iduna Park di Dortmund. Pronostico Dortmund-Inter 28 gennaio 2026.

Pronostico Dortmund-Inter 28 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Borussia Dortmund-Inter match della 8° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Inter ha ancora qualche possibilità di passare direttamente tra le prime 8 anche se le tre sconfitte consecutive contro Liverpool, Atletico Madrid e la capolista Arsenal hanno però terribilmente complicato il percorso nerazzurro, con gli ottavi che ora sembrano decisamente lontani. L’Inter ha perso le ultime tre partite di UEFA Champions League, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 27 gare (18V, 6N, 3P). Nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, i nerazzurri non hanno mai subito quattro sconfitte consecutive.

I nerazzurri si giocano tutto con il Borussia Dortmund, squadra tedesca che occupa attualmente il 16° posto in classifica con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe di UEFA Champions League (13V, 7N), per 3-2 contro il Barcellona nel dicembre 2024. L’allenatore Niko Kovač è invece imbattuto al Signal Iduna Park alla guida dei tedeschi nella competizione (3V, 3N). Dall’inizio della stagione 2022/23, tutte le 11 sconfitte del Borussia Dortmund in UEFA Champions League sono arrivate contro squadre dei cinque principali campionati europei. Nel periodo la percentuale di vittorie contro squadre di questi tornei è del 41% (29 partite – 12V, 6N, 11P), mentre contro squadre di altri campionati è del 69% (13 partite – 9V, 4N).

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Inter

BORUSSIA DORTMUND (4-5-1): Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. All. Cristian Chivu

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Borussia Dortmund-Inter?

La partita Borussia Dortmund-Inter, valida per l’8ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 28 gennaio 2026, dalle ore 21:00, allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Borussia Dortmund-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-Inter

L’Inter ha vinto tre dei sei precedenti contro il Borussia Dortmund nelle competizioni europee con due vittorie dei tedeschi e un pareggio a completare il bilancio. L’ultimo incontro tra Borussia Dortmund e Inter è terminato con un 3-2 in favore dei tedeschi nel novembre 2019, una partita in cui l’Inter era avanti 2-0 all’intervallo. Il Borussia Dortmund ha ospitato l’Inter in tre occasioni nelle competizioni europee (1V, 1N, 1P), con una media di 4.3 gol segnati a partita (sei reti realizzate dal Dortmund, sette dall’Inter).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.73 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Borussia Dortmund-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-2, 1-2.

Serhou Guirassy ha segnato 12 gol e fornito due assist nelle sue 10 presenze al Signal Iduna Park con il Borussia Dortmund in UEFA Champions League (una partecipazione attiva ogni 55 minuti). Tra i giocatori con almeno 500 minuti disputati in un singolo stadio, solo Julián Álvarez all’Etihad ha una media migliore, con un gol o assist ogni 51 minuti.

Marcus Thuram dell’Inter sta registrando una media di 5.6 tiri ogni 90 minuti in questa stagione di UEFA Champions League; il francese non ha segnato in nessuna delle ultime cinque partite, collezionando 16 tentativi senza successo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.