Pronostico Borussia Dortmund-Inter: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse Champions League

Pronostico Dortmund-Inter 28 gennaio 2026
Pronostici Champions League
Avatar
di
26 Gennaio 2026

Mercoledì 28 inizia l’ultimo turno della prima fase a girone unico della UEFA Champions League con un 8° giornata in cui l’Inter si gioca le ultime speranze di top-8 al Signal Iduna Park di Dortmund. Pronostico Dortmund-Inter 28 gennaio 2026.

Pronostico Dortmund-Inter 28 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Borussia Dortmund-Inter match della 8° giornata di UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Inter ha ancora qualche possibilità di passare direttamente tra le prime 8 anche se le tre sconfitte consecutive contro Liverpool, Atletico Madrid e la capolista Arsenal hanno però terribilmente complicato il percorso nerazzurro, con gli ottavi che ora sembrano decisamente lontani. L’Inter ha perso le ultime tre partite di UEFA Champions League, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 27 gare (18V, 6N, 3P). Nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, i nerazzurri non hanno mai subito quattro sconfitte consecutive.

I nerazzurri si giocano tutto con il Borussia Dortmund, squadra tedesca che occupa attualmente il 16° posto in classifica con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe di UEFA Champions League (13V, 7N), per 3-2 contro il Barcellona nel dicembre 2024. L’allenatore Niko Kovač è invece imbattuto al Signal Iduna Park alla guida dei tedeschi nella competizione (3V, 3N). Dall’inizio della stagione 2022/23, tutte le 11 sconfitte del Borussia Dortmund in UEFA Champions League sono arrivate contro squadre dei cinque principali campionati europei. Nel periodo la percentuale di vittorie contro squadre di questi tornei è del 41% (29 partite – 12V, 6N, 11P), mentre contro squadre di altri campionati è del 69% (13 partite – 9V, 4N).

Pronostico Dortmund-Inter 28 gennaio 2026

Pronostico Dortmund-Inter 28 gennaio 2026

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Inter

BORUSSIA DORTMUND (4-5-1): Kobel; Schlotterbeck, Bensebaini, Can, Ryerson; Nmecha, Brandt, Groß, Adeyemi, Gittens; Guirassy. Allenatore: Niko Kovač

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, M.Thuram. All. Cristian Chivu

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Borussia Dortmund-Inter?

La partita Borussia Dortmund-Inter, valida per l’8ª giornata della fase a girone unico di UEFA Champions League si disputerà mercoledì 28 gennaio 2026, dalle ore 21:00, allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Borussia Dortmund-Inter

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Dortmund-Inter
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.803.502.45
2.903.452.40
2.853.402.40
2.853.452.40
2.753.402.40

Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-Inter

L’Inter ha vinto tre dei sei precedenti contro il Borussia Dortmund nelle competizioni europee con due vittorie dei tedeschi e un pareggio a completare il bilancio. L’ultimo incontro tra Borussia Dortmund e Inter è terminato con un 3-2 in favore dei tedeschi nel novembre 2019, una partita in cui l’Inter era avanti 2-0 all’intervallo. Il Borussia Dortmund ha ospitato l’Inter in tre occasioni nelle competizioni europee (1V, 1N, 1P), con una media di 4.3 gol segnati a partita (sei reti realizzate dal Dortmund, sette dall’Inter).

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.73 BET365

Risultato Esatto e Scommesse Marcatori Borussia Dortmund-Inter

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 2-2, 1-2.

Serhou Guirassy ha segnato 12 gol e fornito due assist nelle sue 10 presenze al Signal Iduna Park con il Borussia Dortmund in UEFA Champions League (una partecipazione attiva ogni 55 minuti). Tra i giocatori con almeno 500 minuti disputati in un singolo stadio, solo Julián Álvarez all’Etihad ha una media migliore, con un gol o assist ogni 51 minuti.

Marcus Thuram dell’Inter sta registrando una media di 5.6 tiri ogni 90 minuti in questa stagione di UEFA Champions League; il francese non ha segnato in nessuna delle ultime cinque partite, collezionando 16 tentativi senza successo.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Monaco-Juventus: 8° e ultima giornata della prima fase di Champions League del 28-01-2026
Pronostici Champions League
Pronostico Monaco-Juventus: 8° e ultima giornata della prima fase di Champions League del 28-01-2026
26 Gennaio 2026
Pronostico Napoli-Chelsea: analisi, guida tv, quote e scommesse 8° giornata UEFA Champions League
Pronostici Champions League
Pronostico Napoli-Chelsea: analisi, guida tv, quote e scommesse 8° giornata UEFA Champions League
26 Gennaio 2026
Pronostico Union Saint Gilloise-Atalanta: le scommesse sull’ultimo turno di Champions League del 28 gennaio 2026
Pronostici Champions League
Pronostico Union Saint Gilloise-Atalanta: le scommesse sull’ultimo turno di Champions League del 28 gennaio 2026
26 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5550 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre il 100% fino a 50€ + un bonus scommesse del 100% fino a 500€ e un Bonus senza deposito di 5.000€ in Play Bonus Slot.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.