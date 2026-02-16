Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta: quote e scommesse gratis per l’andata degli Spareggi Champions League del 17-02-2026

Pronostico Dortmund-Atalanta 17 febbraio 2026
Pronostici Champions League
Avatar
di
16 Febbraio 2026

Siamo ai playoffs, o chiamateli spareggi, 16esimi di finale, come volete, ma questa settimana la Champions League entra nel vivo con l’andata di questa doppia sfida, inizia la fase ad eliminazione diretta con la Dea che inizia in trasferta a Dortmund contro un avversario pericoloso come il Borussia. Pronostico Dortmund-Atalanta 17 febbraio 2026.

Pronostico Dortmund-Atalanta 17 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Galatasaray-Juventus match di andata degli Spareggi UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Atalanta sembrava poter passare tra le prime 8, le big europee, arrivando direttamente agli ottavi, e invece anche la Dea dovrà passare dal doppio scontro di Spareggio che inizierà a Dortmund, anche se l’Atalanta ha vinto tutte le ultime tre partite europee contro squadre tedesche senza subire gol, avendo già battuto rispettivamente Stoccarda ed Eintracht Francoforte per 2-0 e 3-0 nella Champions League di questa stagione. L’Atalanta ha perso tutte le ultime cinque partite a eliminazione diretta di UEFA Champions League. L’Atalanta ha concluso la fase a gironi con due sconfitte consecutive, perdendo contro l’Athletic Club (2-3) e l’Union Saint-Gilloise (0-1).

Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime sette partite di UEFA Champions League contro squadre italiane (3 pareggi e 3 sconfitte), ovvero la vittoria per 3-1 sul Milan a novembre 2023. Dopo aver perso solo una delle prime sei partite di UEFA Champions League in questa stagione (3 vittorie e 2 pareggi), il Borussia Dortmund ha perso le ultime due col risultato di 0-2 (contro Tottenham e Inter).

Pronostico Dortmund-Atalanta 17 febbraio 2026

Pronostico Dortmund-Atalanta 17 febbraio 2026

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Atalanta

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Jo. Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. All.: N. Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta?

La partita Borussia Dortmund-Atalanta, valida per l’andata dei playoff di accesso agli ottavi di finale di Champions si disputerà martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 21:00, al Signal Iduna Park di Dortmund e sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Borussia Dortmund-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Borussia Dortmund-Atalanta
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.903.504.10
1.853.504.10
1.903.454.15
1.853.454.10
1.853.454.10

Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-Atalanta

Borussia Dortmund e Atalanta si sono già affrontate due volte in importanti partite europee, con la squadra tedesca che ha vinto complessivamente per 4-3 nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League a febbraio 2018.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.67 BET365

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Borussia Dortmund-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-3, 2-2.

Serhou Guirassy del Borussia Dortmund ha segnato con il 29% delle sue conclusioni in porta in UEFA Champions League (18/62); la migliore percentuale realizzativa di qualsiasi giocatore (oltre 50 tiri) dal suo debutto nella competizione (ottobre 2020).

L’Atalanta sarà priva di Charles De Ketelaere per questa partita a causa di un infortunio: il belga è il giocatore italiano con più gol (4, 2 gol e 2 assist), occasioni create (20), grandi occasioni create (7) e dribbling completati (11) nella competizione 2025-26.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Galatasaray-Juventus: analisi e scommesse andata degli Spareggi Champions League del 17-02-2026
Pronostici Champions League
Pronostico Galatasaray-Juventus: analisi e scommesse andata degli Spareggi Champions League del 17-02-2026
16 Febbraio 2026
Pronostico Bodo/Glimt-Inter: analisi, guida tv, probabili formazioni e scommesse Spareggi Champions League del 18-02-2026
Pronostici Champions League
Pronostico Bodo/Glimt-Inter: analisi, guida tv, probabili formazioni e scommesse Spareggi Champions League del 18-02-2026
16 Febbraio 2026
Pronostici Champions League: sorteggio spareggi con Galatasaray-Juve, Inter-Bodo Glimt e Borussia-Atalanta
Pronostici Champions League
Pronostici Champions League: sorteggio spareggi con Galatasaray-Juve, Inter-Bodo Glimt e Borussia-Atalanta
30 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.