Siamo ai playoffs, o chiamateli spareggi, 16esimi di finale, come volete, ma questa settimana la Champions League entra nel vivo con l’andata di questa doppia sfida, inizia la fase ad eliminazione diretta con la Dea che inizia in trasferta a Dortmund contro un avversario pericoloso come il Borussia. Pronostico Dortmund-Atalanta 17 febbraio 2026.

Pronostico Dortmund-Atalanta 17 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Galatasaray-Juventus match di andata degli Spareggi UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Atalanta sembrava poter passare tra le prime 8, le big europee, arrivando direttamente agli ottavi, e invece anche la Dea dovrà passare dal doppio scontro di Spareggio che inizierà a Dortmund, anche se l’Atalanta ha vinto tutte le ultime tre partite europee contro squadre tedesche senza subire gol, avendo già battuto rispettivamente Stoccarda ed Eintracht Francoforte per 2-0 e 3-0 nella Champions League di questa stagione. L’Atalanta ha perso tutte le ultime cinque partite a eliminazione diretta di UEFA Champions League. L’Atalanta ha concluso la fase a gironi con due sconfitte consecutive, perdendo contro l’Athletic Club (2-3) e l’Union Saint-Gilloise (0-1).

Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime sette partite di UEFA Champions League contro squadre italiane (3 pareggi e 3 sconfitte), ovvero la vittoria per 3-1 sul Milan a novembre 2023. Dopo aver perso solo una delle prime sei partite di UEFA Champions League in questa stagione (3 vittorie e 2 pareggi), il Borussia Dortmund ha perso le ultime due col risultato di 0-2 (contro Tottenham e Inter).

Probabili Formazioni Borussia Dortmund-Atalanta

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Jo. Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. All.: N. Kovac.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.

Guida TV Calcio Champions League: dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta?

La partita Borussia Dortmund-Atalanta, valida per l’andata dei playoff di accesso agli ottavi di finale di Champions si disputerà martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 21:00, al Signal Iduna Park di Dortmund e sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Borussia Dortmund-Atalanta

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Borussia Dortmund-Atalanta

Borussia Dortmund e Atalanta si sono già affrontate due volte in importanti partite europee, con la squadra tedesca che ha vinto complessivamente per 4-3 nei sedicesimi di finale di UEFA Europa League a febbraio 2018.

PRONOSTICO: OVER 2.5 @1.67 BET365

Risultato Esatto Finale e Scommesse Marcatori Borussia Dortmund-Atalanta

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-3, 2-2.

Serhou Guirassy del Borussia Dortmund ha segnato con il 29% delle sue conclusioni in porta in UEFA Champions League (18/62); la migliore percentuale realizzativa di qualsiasi giocatore (oltre 50 tiri) dal suo debutto nella competizione (ottobre 2020).

L’Atalanta sarà priva di Charles De Ketelaere per questa partita a causa di un infortunio: il belga è il giocatore italiano con più gol (4, 2 gol e 2 assist), occasioni create (20), grandi occasioni create (7) e dribbling completati (11) nella competizione 2025-26.

