Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund: analisi, statistiche e scommesse ritorno spareggi Champions League del 25-02-2026

Mercoledì alle ore 18:45 calcio d’inizio a Bergamo per l’importante sfida di ritorno degli Spareggi di Champions League con la Dea che deve ribaltare lo 0-2 di Dortmund contro il Borussia se vuole continuare il proprio cammino europeo. Pronostico Atalanta-Borussia 25 febbraio 2026.

Pronostico Atalanta-Borussia 25 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atalanta-Borussia Dortmund match di ritorno degli Spareggi UEFA Champions League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

L’Atalanta è chiamata a ribaltare lo 0-2 dell’andata in Germania, non sarà un impresa facile, ma nemmeno impossibile a Bergamo anche se la Dea è stata eliminata in ciascuno degli ultimi quattro confronti a eliminazione diretta nelle grandi competizioni europee quando ha perso la gara d’andata. La sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund è stata la prima volta in cui ha perso l’andata con più di un gol di scarto.

Il Borussia Dortmund è passato in sette dei nove turni a eliminazione diretta in UEFA Champions League quando ha vinto la gara d’andata, ma ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre italiane in tutte le competizioni (2 pareggi, 5 sconfitte), battendo il Milan 3-1 nella fase a gironi di UEFA Champions League 2023-24. Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime cinque trasferte in UEFA Champions League, subendo quattro gol in tre di queste partite.

Probabili Formazioni Atalanta-Borussia Dortmund

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Allenatore: Kovac

Guida TV Calcio: dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund?

Atalanta-Borussia Dortmund, partita valida per il ritorno dei playoff di Champions League, si disputerà mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 21:00 alla New Balance Arena di Bergamo. Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e Sky Go.

Le migliori quote per Atalanta-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atalanta-Borussia Dortmund

L’Atalanta è a secco di vittorie in tutti e tre i precedenti incontri contro il Borussia Dortmund in tutte le competizioni (1 pareggio, 2 sconfitte), con l’unico match casalingo terminato 1-1 nella UEFA Europa League 2017-18.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @1.77

Risultato Esatto e Marcatori Atalanta-Borussia Dortmund

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-3.

Serhou Guirassy è stato coinvolto in 24 gol in sole 23 partite di UEFA Champions League con il Borussia Dortmund(17 gol, 7 assist), il secondo miglior totale per il club dopo Marco Reus (37 – 24 gol, 13 assist).

