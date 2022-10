Per il turno numero 5 di questa edizione di Champions League la nostra redazione ha selezionato 5 partite dove ci possono essere entrambe le squadre a segnare.

Pronostico calcio Champions League: 5 goal per una quota 10

Abbiamo scelto 5 partite tutte con esito goal. Cominciamo da quella di martedì, dove Erling Braut Haaland torna a casa a Dortmund. Come anticipato nell’altra proposta di Champions League, ci aspettiamo una gara aperta con entrambe le squadre in goal.

Nelle altre sfide puntiamo su un goal per entrambe in Bruges – Porto, dove la sorpresa belga già qualificata ancora deve subire un goal in questo girone. In singola da valutare il pareggio e pareggio con goal, i portoghesi con questo risultato potrebbero rimandare il discorso qualificazione nell’ultima sfida in casa contro l’Atletico Madrid, avendo dalla loro due risultati su tre.

Ajax – Liverpool gli olandesi solo con una vittoria possono tenere accese le flebili speranze di qualificazione. Per questo ci aspettiamo una partita con molti goal, visto i problemi difensivi in questa prima parte di stagione della squadra di Jurgen Klopp.

Discorso simile per Barcellona – Bayern Monaco, mentre in Eintracht – Marsiglia in palio punti preziosi per la qualificazione ma immaginiamo che entrambe le squadre proveranno ad i 3 punti.

