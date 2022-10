Abbiamo analizzato le partite che si disputeranno martedì 25 ottobre 2022 per la Champions League ed abbiamo estratto una serie di pronostici che danno vita ad una multipla.

Pronostico Calcio Champions League: le nostre selezioni per Juventus e Milan

Abbiamo scelto le 6 sfide che si giocheranno alle ore 21 italiane. Entrambe le selezioni, per le nostre squadre impegnate sono a loro favore. Per la Juventus abbiamo scelto la doppia chance X2. E’ vero che il pareggio non serve ai bianconeri, ma ci aspettiamo che la squadra di Massimiliano Allegri esca dallo stadio Da Luz con una prestazione ed un risutlato positivo.

Per i rossoneri puntiamo alla vittoria in trasferta. Nonostante vari problemi tra infortuni e squalifiche, Rafael Leao e compagni sono superiori qualitativamente parlando e se vogliono fare un passo importante verso la qualificazione devono vincere.

Pronostici Calcio Champions League: le altre selezioni

Nell’altra partita del girone dei bianconeri puntiamo su almeno 4 goal nell’incontro, visto che il PSG ospita il Maccabi Haifa. Ci aspettiamo almeno un goal da parte del Borussia Dortmund in casa contro il già qualificato Manchester City di Pep Guardiola (da valutare anche il pareggio con goal che qualificherebbe i tedeschi, ai quali basta un punto).

Rimanendo in Germania, ci aspettiamo almeno un goal da parte del Lipsia in casa contro i campioni in carica del Real Madrid. Per finire, abbiamo scelto l’opzione Goal o Over 2,5 per la sfida tra Celtic e Shakhtar Donetsk.

Scommesse multiple e dove trovarle

