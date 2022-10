Pronostici Champions League 6a giornata. Siamo arrivati all’ultima giornata della fase a gironi, vediamo tutte le partite in programma con consigli, quote e analisi sul grande calcio europeo.

Pronostici Champions League 6a giornata: Liverpool-Napoli

Iniziamo con l’attesa sfida ad Anfield tra Liverpool-Napoli. Il Napoli di Luciano Spalletti, reduce da tredici vittorie consecutive e dal percorso netto in Champions League, vuole difendere il primo posto nel girone A dall’attacco del Liverpool, distante 3 punti in classifica dai partenopei grazie al 4-1 dell’andata a favore di Meret e compagni.

Sarà molto più dura imporsi ad Anfield, secondo gli esperti di Stanleybet che vedono il segno «1», @1,82, in vantaggio sul @3,90 del colpo partenopeo. Sale invece @4 il primo pari delle due formazioni nella competizione.

I 35 gol segnati dai due attacchi in due partite sono sinonimo di spettacolo: in quota avanti l’Over 2.5 @1,48, su una gara con meno di tre reti offerta @2,45. Occhi puntati sui due capocannonieri di coppa (entrambi a 4 reti) Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone: la rete di uno dei due attaccanti si gioca @4,25.

Probabili Formazioni e Statistiche Liverpool-Napoli

LIVERPOOL (4-3-3) – Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. All.: Klopp.

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Statistiche

-Liverpool e Napoli si affrontano per l’ottava volta nella loro storia nelle coppe europee: il bilancio finora sorride ai partenopei che hanno conquistato 3 vittorie contro le 2 dei Reds (completano il conto 2 pareggi).

-Per il Napoli si tratta della quarta trasferta ad Anfield dove finora non ha mai vinto raccogliendo un pareggio (1-1 nel novembre 2019 in Champions League) e 2 sconfitte.

-Il Liverpool ha perso le ultime due partite disputare contro squadre italiane: oltre al 4-1 incassato all’andata al Maradona, c’è anche lo 0-1 casalingo contro l’Inter nel ritorno degli ottavi di finale della passata edizione di Champions.

-Il Napoli non ha mai vinto fuori casa nelle coppe europee contro una squadra inglese in 11 tentativi (3 pareggi e 8 sconfitte). Nelle ultime due uscite ha ottenuto altrettanti pareggi.

-Il Napoli ha già segnato 20 gol in questa fase a gironi di Champions. L’unica squadra a fare meglio dopo 6 giornate è stato il Bayern Monaco (24 gol nel 2019-20 e 22 nel 2021-22).

Pronostici Champions League 6a giornata: Bayern Monaco-Inter

L’Allianz Arena fa da cornice a Bayern Monaco-Inter. Si affrontano due squadre già matematicamente qualificate agli ottavi di finale: i bavaresi di Nagelsmann, che guidano la classifica del gruppo a punteggio pieno, sono inoltre certi del primo posto. I nerazzurri di Inzaghi si presentano alla sfida in un eccellente stato di forma, confermato anche dal netto successo per 3-0 di sabato sera in campionato a San Siro contro la Sampdoria. La sfida d’andata disputata a San Siro terminò 2-0 per i bavaresi, a segno grazie a Mané e a un’autorete di D’Ambrosio.

I nerazzurri, festeggiata la vittoria lo scorso turno, giocano in casa del Bayern Monaco una partita di prestigio ma senza velleità di classifica. Sarà duro per i ragazzi di Inzaghi @6,20, sconfiggere i bavaresi imbattuti in Europa e offerti @1,42. Nel mezzo @5, il segno «X».

Probabili formazioni e Statistiche Bayern Monaco-Inter

BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Gravenberch, Coman; Tel.

INTER (3-5-2) – Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

Statistiche

-Bayern Monaco e Inter si affrontano per la nona volta nelle coppe europee con un bilancio di 4 vittorie dei bavaresi, un pareggio e 3 successi dei nerazzurri.

-L’Inter non ha mai perso nelle 3 trasferte disputate sul campo del Bayern Monaco (2 vittorie e un pareggio).

-Il Bayern Monaco ha vinto le ultime 5 partite disputate in casa contro squadre italiane segnando almeno 2 gol a partita.

-Il Bayern ha vinto le ultime 12 partite della fase a gironi di Champions League e, in caso di successo sull’Inter, diventerebbe la prima squadra nella storia della Champions a farlo per due stagioni consecutive e la prima a farlo in 3 edizioni diverse (l’altra nel 2019-20).

-L’Inter ha vinto 4 delle ultime 5 partite disputate in Germania, tre delle quali nella fase finale di Europa League 2019-20.

Pronostici Champions League 6a giornata: Milan-Salisburgo

Passiamo al mercoledì con Milan-Salisburgo. Il Milan con la vittoria di Zagabria si è reso artefice del proprio destino. A San Siro arriva il Salisburgo in una partita che potrebbe valere il ritorno dei rossoneri nella top-16. Nello scontro diretto per il secondo posto del raggruppamento, i rossoneri hanno due risultati utili su tre dalla loro parte, nella speranza di tornare tra le migliori sedici d’Europa a distanza di nove stagioni dall’ultima volta. Al Milan quindi, chiamato a riscattare il recente ko esterno contro il Torino, servirebbe almeno un pareggio come all’andata (finì 1-1 alla Red Bull Arena).

La squadra di Pioli è avanti @1,53, sale @4,33 il pari che vorrebbe dire ugualmente qualificazione, mentre il successo austriaco vale @5,60 volte la posta. Per gli esperti come nel match di andata il Goal @1,75, è in vantaggio sul No Goal proposto @1,96. Per il risultato esatto invece in pole ci sono 1-0 e 2-0 dati entrambi @7,50, mentre l’1-2 esterno si attesta @17.00.

Probabili Formazioni e Statistiche Milan-Salisburgo

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.

Statistiche

-Il Milan è imbattuto nelle tre sfide europee contro il Salisburgo (2V, 1N). Il Milan ha registrato una sola sconfitta in 12 sfide contro squadre austriache in competizioni europee (8V, 3N), rimanendo imbattuto in tutte le ultime otto (6V, 2N). In più, i rossoneri non hanno mai perso in gare casalinghe contro formazioni austriache (4V, 1N), segnando 19 gol in cinque match (3.8 di media).

-Il Milan ha vinto due delle ultime quattro partite di Champions League (2P). I rossoneri hanno però subito gol in tutte le ultime sei gare casalinghe in Champions League.

-Con la rete contro la Dinamo Zagabria, Olivier Giroud è diventato il giocatore più anziano a tagliare quota 20 gol in Champions League (36 anni e 25 giorni).

Pronostici Champions League 6a giornata: Juventus-PSG

Già fuori dalla Champions, la Juventus cerca perlomeno l’accesso in Europa League contro il PSG. All’andata al Parco dei Principi, la Vecchia Signora perse 2-1 contro la squadra di Galtier. A rendere ancora più complicata la vita è l’emergenza infortuni: Allegri dovrà fare a meno di dodici pedine, tra cui il solito Pogba, Di Maria e Vlahovic davanti, la stellina classe 2003 Iling-Junior, McKennie e Paredes a centrocampo, Bremer e De Sciglio in linea difensiva, senza dimenticare Danilo squalificato.

Contro un PSG a caccia del primo posto per una formazione incerottata come quella di Allegri sarà dura spuntarla. Allo Stadium avanti gli ospiti @1,68 contro il @4,60 di Milik e compagni. Si gioca @4,10 il primo pari in Champions League per i bianconeri.

Probabili Formazioni e Statistiche Juventus-Paris Saint Germain

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Sarabia, Messi, Mbappé.

Statistiche

-La prima sconfitta (1-2) della Juventus contro il PSG nelle competizioni europee è arrivata nel primo turno di questa Champions League, dopo che i bianconeri avevano vinto sei di tutti gli otto match precedenti (2N) contro i parigini.

-Il PSG non ha vinto alcuna delle quattro trasferte giocate in competizioni europee contro la Juventus: l’ultima risale al ritorno della finale di Supercoppa Europea nel febbraio 1997.

-Il Paris Saint-Germain ha vinto l’ultima partita della fase a gironi in ciascuna delle ultime quattro edizioni di Champions League, segnando almeno quattro gol in ognuna di queste sfide (18 reti in totale).

-Kylian Mbappé ha segnato sei gol nella fase a gironi di questa Champions League con il PSG. Lionel Messi è stato direttamente coinvolto in sette gol nelle sue quattro presenze di questa Champions (quattro reti, tre assist).

