E’ arrivata l’ultima giornata che decreterà le 16 squadre che accederanno alla seconda fase di questa edizione di Champions League. Napoli ed Inter qualificate, la Juventus no ed il Milan forse… ma quali quote ci piacciono di più?

Pronostico Calcio Champions League: ultimo turno molti goal?

Abbiamo selezionato 6 partite per la nostra multipla a quota 16. Cominciamo da martedì pomeriggio puntando sulla vittoria del Bayer Leverkusen in casa contro il già qualificato Bruges. Il Barcellona va in trasferta in Repubblica Ceca, partita che non ha niente in palio puntiamo su entrambe le squadre a segno.

Per Liverpool – Napoli ci aspettiamo una sfida spettacolare tra una delle squadre più forti d’Europa e la squadra attualmente più forte nel continente. Nello stesso girone ci aspettiamo lo stesso esito a Glascow, tutte le partite fin qui giocate hanno avuto tutte esito Over 2,5 tranne Liverpool – Rangers 2-0.

Pronostico Calcio Champions League: le due partite di mercoledì

Chiudono la giocata due partite di mercoledì 2 novembre. Il Manchester City ha fatto 4 Under 2,5 nelle ultime 5 gare. In una sfida con niente in palio è lecito aspettarsi che questa striscia venga interrotta. Lo Shakhtar Donetsk ha solo la vittoria come risultato utile per passare il turno. Ci aspettiamo una partita con molte occasione da goal.