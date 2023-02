Pronostico PSG-Bayern Monaco 14 febbraio. Martedì al Parco dei Principi si gioca un ottavo di finale di Champions League davvero interessante, un Paris SG-Bayern Monaco che aveva il potenziale per essere anche una finale della più importante competizione del calcio europeo.

Pronostico PSG-Bayern Monaco 14 febbraio: tedeschi favoriti in trasferta

Oltre a Milan-Tottenham, domani sera va in scena anche uno degli ottavi di Champions più interessanti e incerti, quello tra PSG-Bayern Monaco. I tedeschi partono favoriti @2,50 contro il @2,65 dei parigini e il @3,75 del pareggio.

I gol non mancheranno al Parco dei Prinicipi, tanto che la Combo Goal + Over 3,5 è in quota @2,25. Leo Messi, in gol @2,50, e il grande ex Eric Choupo-Moting, a segno @2,75, si candidano a protagonisti della serata.

Pronostico PSG-Bayern Monaco 14 febbraio: Probabili Formazioni

Il Bayern Monaco di Nagelsmann senza Hernandez in difesa e in porta manca anche Neuer mentre in attacco ancora aspetta il ritorno di Manè. Possibile il ritorno a tre in difesa con De Ligt.

Per il PSG Galtier non avrà a disposizione Mbappè e rischia seriamente di non poter contare nemmeno su Leo Messi. In dubbio in mediana anche Verratti.

PSG (3-5-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Danilo, Marquinhos; Hakimi, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Neymar. All. Galtier

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Cancelo, Kimmich, Goretzka, Davies; Sané, Musiala; Choupo-Moting. All. Nagelsmann

Quote e Pronostico PSG-Bayern Monaco

Dare un pronostico su questo big match di andata non è per niente semplice, visti anche i dubbi di alcuni giocatori chiave da entrambe le parti. Ok, possibile una partita spettacolare come reti, ma le quote su Gol e Over rimangono basse e non sono comunque scontate. Favoriamo leggermente anche noi i bavaresi, ma probabilmente la miglior scelta sulla partita del Parco dei principi è godersi il match con un bel no bet.

