Pronostico Borussia Dortmund-Chelsea. Il Signal Iduna Park sarà la cornice di questa interessante andata degli ottavi di finale di Champions League in campo mercoledì 15 febbraio alle ore 21:00.

Pronostico Borussia Dortmund-Chelsea: statistiche per le tue scommesse

Il Borussia Dortmund si presenta a questa sfida degli ottavi di finale di Champions League in grande forma, con 5 vittorie consecutive in campionato che l’hanno avvicinata a -3 dal Bayern.

Stagione altalenante per il Chelsea che in Premier League è solo 9° e metterà tutto sulla Champions. I Blues a gennaio hanno investito tantissimo sul mercato invernale, spendendo qualcosa come 300 milioni che ora devono vedersi anche nei risultati sul campo.

Pronostico Borussia Dortmund-Chelsea: probabili formazioni

La squadra di Potter si schiererà con un 3-4-2-1 e con Joao Felix terminale offensivo, appoggiato da Mudryk e Mount. Il Borussia si schiera invece con un 4-2-3-1 e l’attacco nelle mani di Haller che da quando è rientrato dall’infortunio ha fatto fare il passo in avanti alla sua squadra, dopo una prima parte di stagione difficile.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Sule , Shlotterbeck, Guerreiro; Emre Can, Ozcan; Adeyemi, Bellingham, Malen; Haller.

Allenatore: Edin Terzic

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Badiashile, Thiago Silva, Azpilicueta; James, Gallagher, Enzo Fernandez, Cuccurella; Mudryk, Mount; Joao Felix.

Allentore: Graham Potter

Quote e pronostici Borussia Dortmund-Chelsea

Proprio su Joao Felix si concentra la nostra FREE PICK. Il talento portoghese è sbarcato a Londra dall’Atletico Madrid, e ha tutte le intenzioni e le capacità di mettersi in mostra per i Blues. Il palcoscenico della Champions League è ovviamente il più importante, e il lusitano non si è ancora sbloccato in questa competizione, è ora di farlo con JOAO FELIX GOL O ASSIST @2.65.

