Pronostici RB Lipsia-Manchester City. Probabili Formazioni, quote, statistiche, analisi e consigli per le scommesse sulla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League che si giocherà in Germania mercoledì sera.

Pronostici RB Lipsia-Manchester City: la situazione e lo stato di forma

Mercoledì sera in Germania il Lipsia ospita il Manchester City, con la squadra di Pep Guardiola tra le favorite per la vittoria finale. Buona fase a gironi per i tedeschi che hanno chiuso al 2° posto dietro solo al Real Madrid. In campionato la squadra di Marco Rose sta attualmente combattendo per un quarto posto per cercare di tornare in Champions League anche nella prossima stagione.

Buon momento per il City che ha vinto il proprio girone e che sta giocando bene anche in Premier League dove la squadra di Guardiola lotta con l’Arsenal per il primo posto.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici RB Lipsia-Manchester City: probabili formazioni e statistiche

Senza Olmo e Diallo e con Nkunku recuperato appena per la panchina, il Lipsia si affida alla difesa a tre con Simakan e Gvardiol ai lati di Orban. A sinistra ballottaggio tra Raum e Halstenberg, Henrichs a destra. André Silva guida l’attacco.

Guardiola si affida come sempre ad Haaland, con Foden e Grealish a supporto. Bernardo Silva nel suo nuovo ruolo atipico di terzino sinistro.

RB LIPSIA (3-4-2-1): Blaswich; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Schlager, Raum; Szoboszlai, Werner; André Silva. All. Rose

MAN CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Bernardo Silva; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Foden, Haaland, Grealish. All. Guardiola

Quote e pronostici RB Lipsia-Manchester City

In 6 partite di Champions League l’attacco del Lipsia ha segnato 13 reti (in Bundesliga è la terza squadra ad aver segnato più reti, con 44 goal in 21 partite. Il City ha una delle migliori difese della competizione, ma la forza offensiva non manca con 14 gol segnati nella prima fase di UCL (60 gol segnati in 24 match di Premier). Ci giochiamo OVER 2,5 @1.73.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.