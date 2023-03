Pronostico Manchester City-RB Lipsia. All’andata in Germania la squadra di Guardiola è stata fermata sul 1-1, ma per il ritorno a Manchester gli inglesi sono nettamente favoriti per il passaggio del turno verso i quarti di Champions League.

Pronostico Manchester City-RB Lipsia: lo stato di forma delle squadre

Il Manchester City è al secondo posto di Premier League con 61 punti, dietro all’Arsenal dopo 3 vittorie consecutive in campionato. Dopo la delusione dell’anno scorso in Champions League, ora i citizens sono pronti a riscattarsi e cercare di tornare in finale. L’ultima finale di Champions giocata dal City risale al 2021, anno in cui perse il match decisivo contro il Chelsea.

Dalla parte del Lipsia troviamo un terzo posto in Bundesliga con un totale di 45 punti e una sconfitta e due vittorie negli ultimi tre incontri.

Pronostico Manchester City-RB Lipsia: probabili formazioni e statistiche

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Aké; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.

Allenatore: Guardiola

Indisponibili: –

Lipsia (4-2-3-1): Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Laimer, Kampl; Szoboszlai, Forsberg, Werner; André Silva.

Allenatore: Rose

Indisponibili: Diallo, Gulacsi, Nkunku

Statistiche:

-Tra campionato e coppa inglese il City arriva da 2 Under e 3 Gol No consecutivi.

-4 Under nelle ultime 5 partite di Champions League per il City.

-Il City arriva da 4 vittorie consecutive (punteggio totale 10-1).

-Il Lipsia arriva dal 3-0 in campionato sul Monchengladbach, 5° Over consecutivo per i tedeschi in campionato.

-Nei 3 precedenti tra City e Lipsia entrambe le squadre sono sempre andate a segno.

Quote e scommesse City-Lipsia

Dopo il pareggio in Germania, la formazione di Guardiola parte nettamente favorita @1,36 rispetto al @8,00 degli ospiti mentre si scende a @5,25 per il pareggio. forbice che si allarga per il passaggio turno: @1,18 per i campioni d’Inghilterra, @5,00 per i ragazzi di Marco Rose. Se i supplementari si giocano @5,25, la quota si raddoppia fino @10,50 per i calci di rigore.

Erling Haaland, 5 goal in Champions, non timbra il cartellino in Europa dallo scorso 5 ottobre ma al Lipsia, in carriera, ha già segnato sei volte: il norvegese che cala il settebello è ipotesi offerta @1,65.

