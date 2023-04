Martedì 18 aprile 2023, alle ore 21, allo stadio Maradona di Napoli, i padroni di casa del Napoli, ospitano il Milan, per il derby italiano, valido come match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Pronostico Napoli-Milan, match di ritorno dei quarti di finale in Champions League. scopri le quote offerte dai bookmaker, il possibile risultato finale e le probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Napoli arriva a questa fondamentale partita di ritorno dei quarti di finale in Champions League, dopo la sconfitta subita nella gara di andata giocata a Milano per 1 a 0, con la rete della vittoria messa a segno da Bennacer al minto 40 del primo tempo.

La squadra allenata da Luciano Spalletti, ha il tricolore in tasca, visti i 75 punti in classifica e i 14 punti di vantaggio sulla Lazio, seconda forza in Serie A. Nell’ultimo turno di campionato giocato, gli azzurri hanno pareggiato in casa 0 a 0 contro il Verona.

Il Milan arriva a Napoli, forte del risultato ottenuto nella partita di andata giocata a Milano, ma dovrà fare una grande partita per non uscire sconfitto nella gara di ritorno e per qualificarsi così alle semifinali di Champions League.

In campionato, i rossoneri vengono dal pareggio ottenuto sul difficile campo del Bologna per 1 a 1 e sono in piena corsa per conquistare anche il prossimo anno un posto in Champions League.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Quote offerte dai bookmaker

Per i bookmaker è il Napoli la squadra ampiamente favorita per la vittoria della partita di ritorno. Il successo interno degli azzurri infatti è offerto a quota 1.75, sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.60, mentre la vittoria esterna del Milan paga 5 volte la posta giocata.

Pronostico Napoli-Milan, match di ritorno dei quarti di finale in Champions League

Non è mai facile pronosticare una partita così importante e delicata, come un derby italiano in Champions League. Se guardiamo alla stagione di campionato e al rullino di marcia ottenuto anche in Champions, il Napoli parte nettamente favorito, Ma il Milan è però una squadra abituata a giocare partite molto complesse e si trasforma quando gioca in Europa. Pronostico 1X – Risultato esatto 2 a 1

