Martedì 15 agosto 2023, sono in programma le partite di ritorno delle semifinali, valide per l’accesso al tabellone di calcio in Champions League. Pronostico Sparta Praga-Copenhagen e le partite di Champions League del 15 agosto 2023. Scopri le quote per le tue scommesse e i pronostici gratuiti realizzati dai nostri tipster esperti di calcio.

Pronostico Sparta Praga-Copenhagen e le partite di Champions League

Alle ore 19, si giocano quattro le partite di ritorno delle semifinali per accedere al tabellone principale della Champions League edizione 2023-2024.

Vuoi leggere i pronostici per le partite in programma alle ore 20-20-30 e 21 dei preliminati di Champions League?

Sparta Praga-Copenhagen. La partita di andata giocata la scorsa settimana nella capitale danese, è terminata con il risultato di 0 a 0, con il Copenhagen che ha comandato la partita senza però riuscire a segnare.

Per questa partita di ritorno, però le quote offerte dai bookmaker premiano la vittoria dei padroni di casa dello Sparta Praga, offerta a quota 2.15 sia su Sisal che su Starcasinò, il pareggio bancato a quota 3.30, la vittoria esterna offerta a quota 3.50. Pronostico 1X a quota 1.28

Quote Aris-Rakow

Nel match di andata disputato in Polonia, la squadra di casa del Rakow, ha vinto per con il punteggio di 2 a 1, sprecando tante occasioni da rete e lasciando aperto il discorso qualificazione.

Le quote offerte dai bookmaker, prevedono una partita equilibrata, con la vittoria della formazione di casa cipriota del Aris offerta a quota 2.30, il pareggio giocato a quota 3.30, il colpo esterno del Rakow, pagato 3 volte la posta giocata. Pronostico 1-2 a quota 1.33

Pronostico Maccabi Haifa-Slovan Bratislava di Champions League

La partita di andata, ha visto la vittoria fuori casa del Maccabi Haifa, che ha vinto in Slovacchia, in casa dello Slovan di Bratislava per 2 a 1, con le reti degli israeliani, messe a segno da Pierrot e Sada, mentre per i padroni di casa ha segnato Seck.

Vittoria casalinga del Maccabi Haifa, nettamente favorita per questa gara di ritorno. Segno 1 offerto vincente a quota 1.50, il pareggio offerto a quota 4.50, mentre la vittoria esterna dello Slovan Bratislava, paga 6 volte la posta giocata. Pronostico 1 a quota 1.50 su Netbet e su Bullibet

Scommessa Molde-Klaksvik di martedì 15 agosto 2023

La squadra delle Isole Faroe, il Kalksvik è la vera rivelazione dei turni di qualificazione alla Champione League 2023-2024. Infatti dopo aver eliminato il Farencvaros e i campioni in carica di Svezia del Hacken, hanno vinto anche la partita di andata giocata in casa per 2 a 1 contro il Molde.

Per i bookmaker però il sogno di approdare alla finale dei preliminari di Champions League, dovrebbe finire qui per il Kalksvik. Infatti le quote premiano ampiamente il successo dei padroni di casa del Molde, offerto a quota 1.25 su Bullibet e a quota 1.28 su Sisal, il pareggio inserito nel tabellone quote a 6.15, mentre il colpo esterno del Klaksvik pagato 10 volte la posta giocata. Pronostico 1 a quota 1.28

MULTIPLA CHAMPIONS LEAGUE @3.26

Sparta Praga-Copenhagen: 1X (1.28)

Aris-Rakow: 12 (1.33)

Maccabi Haifa-Slovan Bratislava: 1 (1.50)

Molde-Klaksvik: 1 (1.28)

