Tornano in campo martedì 15 agosto 2023, le squadre impegnate nelle gare di ritorno delle semifinali di qualificazioni al tabellone di Champions League 2023-2024. Pronostici Champions League: Servette-Rangers e i match di ritorno delle semifinali di qualificazione del 15/08/2023. Scopri i nostri consigli, i pronostici gratuiti e le quote offerte dai bookmaker.

Pronostici Champions League: Servette-Rangers

Dopo aver analizzato le partite in programma alle ore 19, andiamo ad analizzare le partite delle semifinali di qualificazione al tabellone di Champions League in programma alle 20-20.30 e alle 21.

Partiamo la nostra analisi con il match tra Servette e Rangers. La partita di andata giocata allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow, ha visto i padroni di casa dominare la partita e giocare quasi tutto il secondo tempo con un uomo in più, ma la partita è terminata con il punteggio di 2 a 1, lasciando il discorso qualificazione totalmente aperto.

Per questo match di ritorno, le quote offerte dai bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna dei Rangers, offerta a quota 2.10, sia su Netbet che su Starcasinò, mentre il pareggio è inserito nel tabellone a quota 3.75, la vittoria interna del Servette a quota 3.20. Pronostico X2 a quota 1.25.

Quote Galatasaray-Olimpia Lubiana

Partita di andata gioca in Slovenia a senso unico, con il Galatasaray che si è imposto per 3 a 0, chiudendo il discorso qualificazione già nella gara di andata. Le quote premiano ampiamente la vittoria della squadra turca del Galatasaray nella gara in casa, offerta a quota 1.30, il pareggio bancato a 5.25, la vittoria esterna dell’Olimpia Lubiana a quota 8.25. Pronostico 1

Scommesse TSC-Braga di Champions League

Il match di andata giocato in Portogallo la scorsa settimana, ha visto i padroni di casa del Braga vincere agevolmente per 3 a 0 contro il TSC. Per questa gara di ritorno che si disputa in Serbia, le quote premiano ancora il successo del team portoghese del Braga, offerto a quota 1.60, il pareggio giocato a 4.30, la vittoria interna del TSC a quota 4.50. Pronostico 2 a quota 1.60 su Sisal o su Bullibet

Pronostico Sturm Graz-PSV

Il PSV ha vinto agevolmente la partita giocata in casa settimana scorsa per 4 a 1 contro lo Sturm Graz e si presente come la formazione da battere anche in questa partita di ritorno in programma questa sera in Austria.

La vittoria esterna del PSV è offerta a quota 2.10, il pareggio inserito nel tabellone quote a 3.75, mentre il successo interno dello Strum Graz è pagato a quota 3.10. Pronostico X2 a quota 1.36

Marsiglia-Panathinaikos

La partita giocata ad Atene è stata una vera e propria battaglia e ha visto il Panathinaikos vincere per 1 a 0, con la rete della vittoria messa a segno da Bernard al minuto 83, mentre il Marsiglia ha disputato più che altro una partita difensiva.

Ma per questa partita di ritorno in programma in Francia, i bookmaker vedono ampiamente favorita la vittoria casaliga del Marsiglia, proposta a quota 1.55 su Netbet e a quota 1.57 su Sisal, il pareggio bancato a quota 4.10, la vittoria esterna del Panathinaikos inserita nel tabellone quote a 5.50. Pronostico 1

MULTIPLA CHAMPIONS LEAGUE @5.48

Servette-Rangers: X2 (1.25)

Galatasaray-Olimpia Lubiana: 1 (1.30)

TSC-Braga: 2 (1.60)

Sturm Graz-PSV: X2 (1.36)

Marsiglia-Panathinaikos: 1 (1.55)

