Pronostici Qualificazioni Finali Champions League 2023-24. Siamo alle ultime partite decisive per accedere al tabellone principale della competizione UEFA più importante. Vediamo su chi stanno puntando gli scommettitori per le partite del 23 e 24 agosto.

Pronostici Qualificazioni Finali Champions League 2023-24: le partite di martedì

6 partite decisive (andata e ritorno) che ci diranno i nomi delle ultime 6 squadre qualificate al tabellone principale della UEFA Champions League 2023-24. Vediamo come stanno puntando gli scommettitori di Planetwin365, a chi danno fiducia, iniziando da Anversa-AEK dove al momento il fattore campo spinge gli scommettitori a puntare al 44% sulla vittoria dell’Anversa, con un 29% sugli ospiti e un 27% sul pareggio che non è da escludere.

Passiamo a Rakow-Copenhagen con quote moltoequilibrate, e la pensano così anche gli scommettitori che sono sui padroni di casa, ma di poco (39% rispetto al 33% che ha puntato sugli ospiti). Il Pareggio è appoggiato dal 28%.

Infine la partita più interessante, Rangers-PSV. Anche qui regna l’equilibrio con gli ospiti di poco avanti col 38% delle puntate contro il 35% che va sugli scozzesi (Pareggio al 27%).

Pronostici Qualificazioni Finali Champions League 2023-24: i match di mercoledì

Passiamo alle partite del mercoledì iniziando da Braga-Panathinaikos. Le quote sono tutte per i portoghesi e anche gli scommettitori che vanno al 56% sul Braga e solo il 18% di puntate sulla vittoria dei greci (26% sulla X).

Maccabi Haifa-Young Boys ha i padroni di casa leggermente favoriti in quota e anche nelle preferenze degli scommettitori al 39% mentre il 34% delle scommesse è sugli svizzeri vincenti in trasferta (27% sul pareggio).

Chiudiamo con Molde-Galatasaray. Qui abbiamo i turchi leggermente favoriti in quota e appoggiato dal 39% delle scommesse mentre il Molde, nonostante giochi in casa, si ferma al 34% (27% per il pareggio).

Multipla Champions League

Vai alla nostra MULTIPLA CHAMPIONS LEAGUE. Abbiamo preparato una giocata in quota quasi @5.00 volte la posta per le partite decisive di martedì e mercoledì.

