Pronostico Borussia Dortmund-Milan 4 ottobre 2023. Prima trasferta continentale per i rossoneri in Germania a Dortmund. Il Milan sarà pronto ad affrontare il muro giallo della squadra di casa?. Pronostico Borussia Dortmund – Milan di Champions League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Borussia Dortmund-Milan 4 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Borussia Dortmund in Bundesliga è a 14 punti, appaiato con la rivale storica del Borussia Dortmund. Nessuna sconfitta in campionato, in casa 7 punti in 3 partite con il pareggio arrivato a sorpresa contro la neo promossa Heidenheim. In Champions League non è stato dei migliori con una netta sconfitta per 2-0 al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain.

Il Milan sembra essersi ripreso dalla batosta del derby perso malamente 5-1. Prima il pareggio in Champions League contro il Newcastle e successivamente le vittorie a Cagliari e contro la Lazio nell’ultima di campionato, hanno portato i rossoneri in testa proprio insieme all’Inter.

Pronostico Borussia Dortmund-Milan 4 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. All.: Terzic

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Scelte obbligate a centrocampo per Stefano Pioli. Nacir Adli dovrebbe partire in panchina e spazio a Tommaso Pobega. L’infortunio di Ruben Loftus-Cheek non sembra grave, ma molto probabilmente si rivedrà in campo dolpo la sosta nazionali.

Pronostico Borussia Dortmund-Milan 4 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Borussia Dortmund – Milan sarà trasmessa, in diretta su Amazon PRIME, mercoledì 4 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmaker per Borussia Dortmund – Milan

Favorito leggermente dalle quote dei bookmakers il Borussia Dortmund a 2.43 Marathonbet e Unibet. La vittoria di Rafa Leao e soci è data 2.90 Sisal e Unibet, mentre il pareggio a 3.58 Netbet.

Pronostico Borussia Dortmund-Milan 4 ottobre 2023: le nostre scommesse

Nonostante si possa pensare ad una partita con molte segnature, ci piace la quota dell’Under 3.5 per una possibile multipla. Entrambe le squadre non vorranno offrire il fianco agli avversari e potrebbe uscirne una partita più tattica di quello che ci si aspetta.

Pronostici Under 3,5 a 1.40 Sisal e 1.39 Marathonbet, X2 a 1.58 Sisal e Unibet

Pronostico Special su Borussia Dortmund – Milan

Christian Pulisic, ex dell’incontro, potrebbe fare male alla sua squadra con un goal o un assist. Quota 3.15 Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 0-1.

