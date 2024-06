Anteprima Coppa America 2024. L’attenzione degli appassionati e degli scommettitori di calcio è tutta sugli Europei al via dal 14 giugno in Germania, ma una settimana dopo si giocherà anche la Copa America 2024, un altra competizione che seguiremo da vicino con le giocate del nostro esperto di calcio sudamericano, striker151, che inizia con darci qualche consiglio antepost, oltre al programma completo e a tutto quello che c’è da sapere per scommettere su questo evento di calcio.

Anteprima Coppa America 2024: le favorite e i consigli per le scommesse antepost

La 48° edizione della Coppa America inizierà il 20 giugno e continuerà fino al 14 luglio. La competizione questa volta si disputerà negli Stati Uniti, con gran finale all’Hard Rock Stadium di Miami. Si giocherà in tutto in 14 stadi diversi. Sono tanti i giocatori che militano in Italia impegnati nella manifestazione americana: Lautaro Martinez e Paredes (Argentina), Ederson e Bremer (pre-convocati con il Brasile), Pulisic e McKennie (Stati Uniti), Sanchez (Cile), Lapadula (Perù). Non ci sarà Dybala (Argentina): non convocato dal ct Scaloni. Ad aprire le danze saranno i campioni in carica dell’Argentina contro il Canada.

Come sempre le due grandi favorite sono proprio l’Argentina e la solita avversaria, il Brasile. L’Albiceleste ha qualcosa in più secondo analisti e quote, e siamo d’accordo. La nazionale argentina ha ovviamente in Messi il proprio focus, ma la difesa è un reparto troppo spesso sottovalutato, e che ha concesso solo 2 gol nelle 6 partite alle qualificazioni alla prossima coppa del mondo in cui l’Argentina sta giocando benissimo, è al primo posto con 15 dei 18 punti possibili raccolti, e non dimentichiamo che è la campionessa in carica e cercherà di difendere il titolo.

Il Brasile, che aveva vinto l’edizione precedente, non sembra nella forma migliore, ha raccolto solo 7 punti (6° posto) nelle qualificazioni alla World Cup 2026, perdendo le ultime 3 partite con 1 solo gol segnato, compreso il più recente 0-1 contro l’Argentina. Il potenziale e il talento a disposizione della nazionale verde-oro è comunque altissimo, e se riusciranno a risolvere qualche problema potranno dire la loro per la vittoria finale, anche se l’handicap al via sembra evidente se paragonato alla forma e al gioco dell’Argentina.

Il terzo incomodo è l’Uruguay che è sempre una squadra tosta, vincitrice dell’edizione del 2011, e che in attacco può contare su giocatori di talento come Darwin Nunez e Nicolas de la Cruz, protagonisti di un attacco da 13 gol in 6 partite alle qualificazioni mondiali, e con la difesa che rimane un altro reparto forte. Se andiamo a comparare nome per nome i giocatori a disposizione dell’Uruguay, rispetto ad Argentina e Brasile, non c’è competizione, ma in campo si gioca in 11 e si gioca insieme, e l’amalgama di squadra è importante quanto i singoli talenti, quindi attenzione all’Uruguay che non a caso è l’unica squadra che è stata capace di battere l’Argentina per 2-0 in trasferta nel girone per le qualifiche alla prossima coppa del mondo. E’ stata però l’unica vittoria fuori casa da parte dell’Uruguay al momento, mentre l’Argentina ha un perfetto 3-0 in trasferta (6 gol segnati, 0 concessi).

In seconda fascia troviamo Messico @12 e Colombia @13 volte la posta, la stessa quota a cui sono proposti i padroni di casa degli Stati Uniti che sognano un primo successo nella competizione, in casa in Florida, ma non sarà facile, anche se la nazionale a stelle e strisce è in crescita costante. Attenzione invece ai Cafeteros che nelle qualificazioni alla World Cup 2026 non hanno ancora perso (3 vittorie e 3 pareggi con soli 3 gol concessi) e hanno vinto le ultime 2. Più difficile un affermazione dell’Ecuador @17 che comunque a sua volta sta giocando bene alle qualificazioni mondiali (solo 5 gol segnati, ma 3 concessi, attenzione agli Under con i boliviani in campo), per non parlare del Cile, campione per due edizioni consecutive (2015-2016) ma che è proposto quasi a 30 volte la posta per la vittoria nell’edizione 2024 a cui si presenta abbastanza male, con 1 sola vittoria in 6 partite di qualificazione ai mondiali, che sono i riferimenti principali su cui ci basiamo (anche se non si è mai giocato nel 2024).

Seguiamo i favori dei pronostici, con l’Argentina che si presenta meglio e Messi è forse all’ultima possibilità di vincere questa competizione, visto che gli anni passano anche per lui. Col Brasile che si presenta con tanti punti interrogativi, e tutte le altre nazionali che hanno meno qualità ed esperienza, puntiamo sull’Albiceleste ancora campione della competizione CONMEBOL. Giochiamo con stake generoso:

ARGENTINA CAMPIONE COPA AMERICA @2.75

Anteprima Coppa America 2024: i gironi

Vediamo tutti i gironi, con le rispettive quote per la vittoria del gruppo e un consiglio per ognuno (non sono giocate a bilancio, solo consigli). Andiamo con i favoriti su Argentina e Uruguay, mentre le sorprese potrebbero arrivare dal Gruppo B e dal D, con Ecuador e Colombia che potrebbero anche superare le rispettive avversarie favorite al via: Messico e Brasile.

GIRONE A

Argentina @1.25

Cile @7.00

Perù @11.00

Canada @13.00

Tips: ARGENTINA

GIRONE B

Messico @2.10

Ecuador @2.60

Venezuela @6.50

Giamaica @10.00

Tips: ECUADOR

GIRONE C

Uruguay @1.75

Stati Uniti @2.37

Panama @17.00

Bolivia @17.00

Tips: URUGUAY

GIRONE D

Brasile @1.40

Colombia @3.75

Paraguay @13.00

Costa Rica @19.00

Tips: COLOMBIA

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Anteprima Coppa America 2024: programma completo, albo d’oro e quote

Ecco il calendario completo di tutte le partite della fase a gironi, a seguire l’albo d’oro e poi le principali quote antepost per la competizione. Le 32 partite della 48° edizione della Copa America 2024 saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da Sportitalia. I match saranno in chiaro sull’emittente visibile al canale numero 60 del Digitale Terrestre oppure al numero 5060 di Sky.

GIRONE A

20 giugno: Argentina-Canada

21 giugno: Perù-Cile

25 giugno: Cile-Argentina

25 giugno: Perù-Canada

29 giugno: Argentina-Perù

29 giugno: Canada-Cile

GIRONE B

22 giugno: Messico-Giamaica

22 giugno: Ecuador-Venezuela

26 giugno: Venezuela-Messico

26 giugno: Ecuador-Giamaica

30 giugno: Messico-Ecuador

30 giugno: Giamaica-Venezuela

GIRONE C

23 giugno: Stati Uniti-Bolivia

23 giugno: Uruguay-Panama

27 giugno: Panama-Stati Uniti

27 giugno: Uruguay-Bolivia

1 luglio: Stati Uniti-Uruguay

1 luglio: Bolivia-Panama

GIRONE D

24 giugno: Brasile-Costa Rica

24 giugno: Colombia-Paraguay

28 giugno: Paraguay-Brasile

28 giugno: Colombia-Costa Rica

2 luglio: Brasile-Colombia

2 luglio: Costa Rica-Paraguay

ALBO D’ORO

2021 Argentina

2019 Brazil

2016 Chile

2015 Chile

2011 Uruguay

2007 Brazil

2004 Brazil

2001 Colombia

1999 Brazil

1997 Brazil

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB