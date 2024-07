Finale Copa America 2024. Non solo la finale di Euro 2024 tra Spagna ed Inghilterra, domenica notte si gioca anche l’atto conclusivo della Coppa America 2024, e a sfidarsi saranno l’Argentina di Messi a Lautaro Martinez, grandi favoriti sulla Colombia.

Finale Copa America 2024: Argentina-Colombia, programma, statistiche e formazioni

Nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio, alle ore 02:00 italiane, dall’Hard Rock Stadium di Miami andrà in scena la finale della Coppa America 2024 tra Argentina-Colombia.

L’Argentina ha mantenuto fede alle attese ed è arrivata a giocarsi un altra Coppa America da favorita alla vigilia. In questa competizione Messi e compagni non hanno mai perso, con 4 vittorie e un pareggio, quello con l’Ecuador che ha spaventato l’Albiceleste fino ai rigori che alla fine hanno premiato l’Argentina che lo scorso turno ha avuto meno problemi ad eliminare per 2-0 il Canada.

Anche la Colombia è ancora imbattuta nel torneo, con 2 vittorie, seguire dal 1-1 col Brasile nel girone che ha vinto, e poi è arrivato il comodo 5-0 con Panama, prima del infuocato 1-0 nella semifinale contro l’Uruguay, finita con una rissa.

Guida TV. Argentina-Colombia sarà visibile regolarmente in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. È possibile assistere al match anche in streaming, accendo al sito di Sportitalia

Probabili Formazioni. L’Argentina di Scaloni dovrebbe schierarsi col 4-4-2 mentre Lorenzo dovrebbe schierare i suoi Cafeteros col 4-2-3-1.

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina; Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico; Di Maria, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez.. All. Scaloni

Colombia (4-2-3-1): Vargas; S. Arias, Sanchez, Cuesta, Mojica; Lerma, Rios; J. Arias, J. Rodriguez, Diaz; Cordoba. All. Lorenzo

Finale Copa America 2024: le migliori quote

Vediamo le migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa finale di Coppa America 2024.

Le nostre scommesse su Argentina-Colombia

La Colombia sogna il secondo trionfo della propria storia in Copa America, dopo quello dell’edizione casalinga del 2001. È la terza finale in tre anni per l’Albiceleste, che dopo la vittoria della Copa America nel 2021 e del Mondiale nel 2022 sogna di regalare a Messi un altro trionfo prima dell’addio alla nazionale. Noi prima dell’inizio della manifestazione avevamo puntato sulla vittoria finale dell’ARGENTINA @2.75, e ci teniamo questa giocata.

La storia dei precedenti tra queste due nazionali è lunghissima, ma prendiamo in analisi solo gli ultimi 10 scontri diretti sono arrivate 4 vittorie dell’Argentina, 1 vittoria della Colombia ma anche la bellezza di 5 pareggi, ovvero il 50%. Lo scontro più recente è del 2022, la qualificazione ai mondiali, partita vinta 1-0 dall’Argentina con rete alla mezzora di Lautaro Martinez. Si è trattato del 7° Gol NO nelle ultime 0 sfide. Si potrebbe valutare proprio il Gol No e anche il mercato sta andando su quell’idea con la quota in calo @1.70.

