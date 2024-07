Semifinali Coppa America 2024. Abbiamo analizzato le semifinali della Copa America in campo nelle notti del 10 e 11 luglio: Argentina-Canada e Uruguay-Colombia. Vediamo risultati, stato di forma, quote antepost, statistiche ed analisi.

Semifinali Coppa America 2024: Argentina-Canada

Mercoledì notte alle ore 2:00 italiane, Argentina-Canada si giocheranno l’approdo alla finalissima di Copa America 2024 al MetLife Stadium di East Rutherford. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre). Sarà il secondo incrocio di questa Copa America tra le due formazioni, con l’Argentina che si è imposta per 2-0 nel girone eliminatorio grazie alle reti di Alvarez e Lautaro Martinez. L’altro precedente storico è un’amichevole vinta dall’Argentina per 5-0.

Come da pronostico, i campioni del mondo dell’Albiceleste hanno eliminato l’Ecuador, anche se la contesa si è risolta solo ai calci di rigore. I 120 minuti di gioco, infatti, si sono conclusi con il punteggio di 1-1 (Rodriguez per la Tricolor dopo il vantaggio di Lisandro Martinez). Nonostante l’errore di Messi dagli 11 metri, ad avere la meglio sono gli uomini di Scaloni. Il Canada, invece, si conferma sorpresa di questa edizione, ma anche nel caso dei nordamericani sono serviti i calci di rigore per superare il Venezuela. Anche in questo caso, i tempi regolamentari e i supplementari si erano conclusi con il punteggio di 1-1 (vantaggio di Shaffelburg per i canadesi e replica di Rondon per i venezuelani).

Probabili formazioni. Scaloni non lascia il suo collaudato 4-3-3 e davanti dovrebbe proseguire col tridente che gli ha dato maggiori soddisfazioni, ovvero Messi-Lautaro-Gonzalez. L’ex Juve e Atalanta Romero sarà al centro della difesa con Lisandro Martinez, mentre Mac Allister agirà da regista con Enzo Fernandez e De Paul interni. Il Canada di Marsch, invece, risponde con uno scolastico 4-4-2 i cui terminali offensivi dovrebbero essere David e Larin. Davies sarà regolarmente sulla corsia sinistra, mentre a centrocampo Laryea dovrebbe sostituire l’infortunato Buchanan.

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Acuña; Enzo Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. CT: Scaloni.

Canada (4-4-2): St. Clair; Laryea, Miller, Cornelius, Davies; Laryea, Eustaquio, Koné, Hoilett; David, Larin. CT: Marsch.

Semifinali Coppa America 2024: Uruguay-Colombia

Giovedì notte alle ore 2:00 italiane, invece, toccherà a Uruguay-Colombia giocarsi l’altro posto nella finale di Copa America. Appuntamento presso il Bank of America Stadium (Charlotte) con diretta TV in chiaro su Sportitalia. In Coppa America le due selezioni si ritrovano di fronte dopo il match dei quarti di finale del 2021 in cui ad avere la meglio furono i colombiani, ma solo dopo i calci di rigore (0-0 dopo 120 minuti). Dopo quell’incrocio, pareggi per 0-0 e 2-2 nelle due gare disputate per le qualificazioni mondiali.

L’Uruguay ha eliminato il Brasile ai calci di rigore: reti bianche al 90’ e anche dopo i 30 minuti di extratime, poi alla lotteria dei penalty decisivi per i verdeoro gli errori di Militao e del neo-juventino Douglas Luiz. Tutto fin troppo facile, invece, per la Colombia, che ha sommerso di gol Panama: la gara è terminata con il punteggio di 5-0 in virtù delle reti di Cordoba, Rodriguez, Luis Diaz, Rios e Borja.

Probabili formazioni. Bielsa dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Nunez terminale offensivo, mentre in mediana agiranno Valverde e Ugarte. Sulla trequarti dovrebbe toccare al trio composto da Pellistri, De La Cruz, C. Olivera. La Colombia di Lorenzo ha fin qui optato per un 4-3-3 e dovrebbe confermarsi con Cordoba centravanti supportato da Diaz e James. A Lerma la cabina di regia, mentre Uribe e Rios dovrebbero agire da interni.

Uruguay (4-2-3-1): Rochet; Varela, Gimenez, M. Olivera, Vina; Ugarte, Valverde; Pellistri, De La Cruz, C. Olivera; Nunez. CT. Bielsa

Colombia (4-3-3): Vargas; Machado, Cuesta, Sanchez, Munoz; Uribe, Lerma, Rios; Diaz, Cordoba, James Rodriguez. CT. Lorenzo

Aggiornamenti quote antepost Copa America 2024

L’eliminazione del Brasile lancia sempre più l’Argentina come favorita per la vittoria finale della Coppa America 2024, con quota attuale @1.80, un bene per noi che nel pre-manifestazione avevamo giocato un doppio stake proprio sulla vittoria di Messi e compagni @2.75. Intanto è Lautaro Martinez a dominare nelle lavagne antepost per il capocannoniere.

