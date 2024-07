Quarti Coppa America 2024. Siamo arrivati alla fase ad eliminazione diretta anche per la competizione del calcio americano, con l’Argentina favorita su un Brasile un pò deludente (solo 2° nel girone), eliminati invece i padroni di casa, gli Stati Uniti.

Quarti Coppa America 2024: programma, match e guida TV

Dopo l’1-1 tra Colombia e Brasile definito il quadro dei quarti di finale della Coppa America 2024. La Selecao (solo seconda nel gruppo D) sfiderà l’Uruguay. I colombiani invece se la vedranno con Panama. Argentina-Ecuador e Venezuela-Canada le altre due sfide per un posto in semifinale.

TABELLONE E PROGRAMMA COMPLETO QUARTI DI FINALE

(Quarto di finale 1) ARGENTINA-ECUADOR il 5 luglio alle 3.00

(Quarto di finale 2) VENEZUELA-CANADA il 6 luglio alle 3.00

(Quarto di finale 4) COLOMBIA-PANAMA il 7 luglio alle 00.00

(Quarto di finale 3) URUGUAY-BRASILE il 7 luglio alle 3.00

SEMIFINALI

Vincente Quarto 1 vs vincente Quarto 2 il 10 luglio alle 2.00

Vincente Quarto 3 vs vincente Quarto 4 l’11 luglio alle 2.00

FINALI

Finale 1°-2° posto il 15 luglio alle 2.00

Finale 3°-4° posto il 14 luglio alle 2.00

Ecco tutti i risultati nella fase a gironi della Copa America 2024. Nel gruppo A, dominio annunciato da parte dell’Argentina, che ha vinto 3 gare su 3 chiudendo dunque a punteggio pieno, mentre alle sue spalle si è qualificato a sorpresa il Canada (4), che ha perso solo contro Messi e compagni, ottenendo poi una vittoria e un pari. Tornano a casa il Perù (1), ma soprattutto il Cile (2), favorito della vigilia per la seconda piazza.

GRUPPO A, LA CLASSIFICA

Argentina – 9pt (+5)

Canada – 4 pt (-1)

Cile – 2 pt (-1)

Perù – 1 pt (-3)

GRUPPO A, I RISULTATI

1^ giornata: Argentina-Canada 2-0

1^ giornata: Perù-Cile 0-0

2^ giornata: Cile-Argentina 0-1

2^ giornata: Perù-Canada 0-1

3^ giornata: Argentina-Perù 2-0

3^ giornata: Cile-Canada 0-0

Nel gruppo B, invece, chiude a punteggio pieno il Venezuela, mentre l’Ecuador (4) beffa il Messico (4) per la differenza reti. Come da previsioni, la Giamaica torna a casa senza aver realizzato nemmeno un punto.

GRUPPO B, LA CLASSIFICA

Venezuela – 9pt (+5)

Ecuador – 4 pt (+1)

Messico – 4 pt (0)

Jamaica – 0 pt (-6)

GRUPPO B, I RISULTATI

1^ giornata: Ecuador-Venezuela 1-2

1^ giornata: Messico-Jamaica 1-0

2^ giornata: Ecuador-Jamaica 3-1

2^ giornata: Venezuela-Messico 1-0

3^ giornata: Jamaica-Venezuela 0-3

3^ giornata: Ecuador-Messico 0-0

Sorpresa nel gruppo C, dove l’Uruguay domina battendo tutte le avversarie, ma alle sue spalle non si piazzano gli USA (3), favoriti della vigilia, bensì Panama (6), che dopo la sconfitta con la Celeste ha battuto sia gli Stati Uniti (partita condizionata dall’espulsione dello juventino Weah dopo pochi minuti) sia la Bolivia, ultima con 0 punti.

GRUPPO C, LA CLASSIFICA

Uruguay – 9pt (+8)

Panama – 6 pt (+1)

Usa – 3 pt (0)

Bolivia – 0 pt (-9)

GRUPPO C, I RISULTATI

1^ giornata: Usa-Bolivia 2-0

1^ giornata: Uruguay-Panama 3-1

2^ giornata: Panama-Usa 2-1

2^ giornata: Uruguay-Bolivia 5-0

3^ giornata: Usa-Uruguay 0-1

3^ giornata: Bolivia-Panama 1-3

Nel gruppo D, infine, con 2 vittorie e 1 pareggio (in rimonta nel terzo turno contro il Brasile), la Colombia (7) si è assicurata la vetta della classifica proprio davanti ai verdeoro (5). A casa Costa Rica (4) e Paraguay (0). In virtù di queste classifiche, si è configurato il seguente tabellone dei quarti di finale.

GRUPPO D, LA CLASSIFICA

Colombia – 7 pt (+4)

Brasile – 5 pt (+3)

Costarica – 4 pt (-2)

Paraguay – 0 pt (-5)

GRUPPO D, I RISULTATI

1^ giornata: Brasile-Costarica 0-0

1^ giornata: Colombia-Paraguay 2-1

2^ giornata: Paraguay-Brasile 1-4

2^ giornata: Colombia-Costarica 3-0

3^ giornata: Brasile-Colombia 1-1

3^ giornata: Costarica-Paraguay 2-1

Quarti Coppa America 2024: risultati scommesse gironi

Vediamo i nostri risultati sui consigli antepost che avevamo dato prima dell’inizio della competizione. Facile la presa sull’Argentina (che abbiamo anche come vincente finale), e anche l’Uruguay ha tenuto fede alle previsioni che la davano favorita nel gruppo C. Bel colpo anche con la Colombia @3.75, giocata contro il favorito Brasile. L’unico errore arriva dal Gruppo B dove avevamo preso gli sfavoriti dell’Ecuador e non il Messico che sulla carta era la nazionale più forte; qui ha vinto effettivamente un underdogs, ma non ci aspettavamo che sarebbe stata addirittura il Venezuela che si giocava @6.50 volte la posta.

GRUPPO A

Tips: ARGENTINA @1.25✅

GRUPPO B

Tips: ECUADOR @2.60❌

GRUPPO C

Tips: URUGUAY @1.75✅

GRUPPO D

Tips: COLOMBIA @3.75✅

VINCITORE FINALE

Argentina (@2.75 -> @2.20)⏳

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Quarti Coppa America 2024: le analisi sulle partite

La fase a eliminazione diretta della Coppa America prende il via il 5 luglio con Argentina-Ecuador. Sono in tutto 40 i precedenti tra Argentina ed Ecuador con un bilancio di 24 successi dell’Albiceleste, 11 pareggi e 5 affermazioni ecuadoregne. La Tri ha vinto solo 1 dei 13 incroci più recenti, mai negli ultimi 7 (6 successi argentini e un pari).

Più incerto lo scontro di sabato 6 luglio tra Venezuela-Canada; si prospetta dunque un match equilibrato, così come equilibrati sono stati gli unici 2 precedenti. Si tratta di amichevoli, poiché questa sarà la prima sfida in una competizione ufficiale tra Venezuela e Canada: in entrambi i casi i match di esibizione si sono conclusi in parità, 2-2 nel 2007 e 1-1 nel 2010.

Nella notte tra sabato e domenica 7 luglio si giocheranno gli ultimi due quarti di finale di Copa America. Il primo vede la Colombia, sulla carta favorita, affrontare la sorpresa Panama, che vuole continuare a stupire. Queste due nazionali si sono incrociate in totale 4 volte nella loro storia, ovvero in 2 occasioni durante la Gold Cup del 2005 (doppio successo di Panama) e in 2 amichevoli successive. In entrambi i casi ad imporsi nettamente è stata la Colombia: 4-0 nel 2007 e 3-0 nel 2019.

Chiude il programma dei quarti il big match tra Uruguay-Brasile. La sfida si preannuncia agonisticamente molto accesa e arriva a distanza di 9 mesi dall’ultimo scontro valido per le qualificazioni mondiali vinto dalla Celeste per 2-0. La nazionale allenata da Quiroga sembra arrivarci meglio rispetto ai verdeoro allenati da Dorival Junior, che però nella partita secca sono capaci di tutto, soprattutto per via dei funamboli che si ritrovano davanti. Quella di ottobre 2023 è stata comunque l’unica vittoria dell’Uruguay nei 13 incroci più recenti contro il Brasile (7 sconfitte e 5 pareggi).

Quote Antepost, domina l’Argentina

Una buona notizia l’Argentina, che avevamo consigliato a doppio stake per la vittoria della manifestazione @2.75, vede scendere sensibilmente @2.20 la propria quota anteposto per il successo finale della Copa America 2024. Il Brasile rimane la prima alternativa, anche se la nazionale verde-oro sale @4.33 e si avvicinano Uruguay @6.50 e Colombia @7, mentre col Venezuela si sale in doppia cifra @26.

Vediamo anche gli aggiornamenti sul titolo di Capocannoniere. Da 8 a @2,75 e ora da 2,75 a @1,75. Continua a crollare la quota di Lautaro Martinez come miglior marcatore della Copa America. Dopo la doppietta rifilata al Perù nell’ultima gara del girone, il Toro si è portato a quattro centri in tre partite, per una media impressionante. Il primo rivale è Darwin Nunez, offerto @4 e finora autore di due reti; più indietro, in lavagna @6,50 e @15, Vinicius Junior e Lionel Messi.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB