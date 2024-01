Pronostico Milan-Atalanta 10 gennaio 2024. Scontro tutto lombardo, mercoledì 10 gennaio alle ore 21:00 a San Siro, per il quarto di finale di Coppa Italia 2023-24. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per scommettere su questa partita di calcio italiano.

Pronostico Milan-Atalanta 10 gennaio 2024: lo stato di forma delle squadre

Mercoledì, dopo il derby della Capitale, andrà in scena alle 21:00 dal Meazza la sfida tra Milan-Atalanta (in diretta TV in chiaro su Canale 5), sempre per i quarti di finale di Coppa Italia 2023-24. L’ultimo precedente nel torneo tra queste due formazioni risale all’edizione 2000-2001, quando il Milan passò il turno ai quarti di finale vincendo per 4-2 a San Siro e perdendo, in maniera indolore, per 2-1 al ritorno a Bergamo.

In campionato quest’anno, Atalanta e Milan si sono incrociate al Gewiss Stadium con successo per 3-2 della formazione nerazzurra grazie alla rete di tacco di Muriel allo scadere.

Pronostico Milan-Atalanta 10 gennaio 2024: probabili formazioni

Pioli schiererà la migliore formazione possibile con Jovic che dovrebbe inizialmente far rifiatare Giroud. Ko anche Florenzi, al centro della difesa dovrebbe toccare a Simic, con Theo che ritornerebbe sulla corsia sinistra. Gasperini dovrebbe mandare in campo dal 1’ il nuovo acquisto Hien, mentre davanti si dovrebbe rivedere Muriel.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Hien, Palomino, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; Muriel. All. Gasperini

Pronostico Milan-Atalanta 10 gennaio 2024: migliori quote

Le quote sono più sbilanciate dalla parte dei rossoneri, reduci dal successo in campionato a Empoli: il passaggio del turno nei 90′ di Pioli vale @2,10, quello di Gasperini @3,35, con il segno «X» @3,45. Milan avanti @1,60 contro @2,30 dell’Atalanta nella lavagna per il passaggio del turno. Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano di questa sfida di Coppa Italia.

Le nostre scommesse sui Milan-Atalanta

Sfida non semplice, ma siamo d’accordo con i bookmakers che danno i rossoneri favoriti. Noi li consigliamo per il passaggio del turno MILAN @1.60. Anche il fattore campo potrà aiutare i rossoneri che hanno vinto gli ultimi 3 precedenti a San Siro contro la Dea.

